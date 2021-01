Сбогом, АвтоМитак!

АвтоМитак, така го познавахме всички приятели и колеги. За автомобилната общественост у нас беше известен с различни псевдоними - Георги Касабов, Док Хъдсън, Боби Чернев, Робърт де Биро...

Зад всички тези имена стоеше човекът, приятелят, професионалистът Димитър Димитров. Отиде си без време!

Един от най-добрите автомобилни журналисти в България, който в продължение на повече от 20 години бе главен редактор последователно на АвтоПазар, mobile.bg и автомобилната секция на ФАКТИ.

Почивай в мир, братле! ...So many different worlds, so many different suns...