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Борисов: Има много по-угоени дебелаци от мен (ВИДЕО)

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Борисов: Има много по-угоени дебелаци от мен (ВИДЕО)

Много говорят нашите опоненти, но не знаят ние защо правим пътни възли, подхвана отново темата с инфраструктурата и политическите врагове председателят на ГЕРБ

Борисов: Има много по-угоени дебелаци от мен (ВИДЕО)
Мария Атанасова Мария Атанасова

Ти към кои се числиш - иновативен ли си, роботизиран ли си? Защото има едни страшни дебелаци, много по-големи дебелаци от мен, угоени, които искат да ме изкарат мен дебел, които говорят от името на умните и красивите. Я им кажи ти какво правиш в хирургията", обърна се премиерът Бойко Борисов към проф. Григор Горчев, който е с него по време на инспекция на строителството на магистрала "Хемус" в района на Плевен.

"Като седнете довечера в Плевен, може да им разкажеш какво си видял - мост след мост. На едното място копаем, на другото минаваме отгоре с мост. Това е много тежко и трудно строителство", каза още премиерът.

"Много говорят нашите опоненти. Но не знаят ние защо правим пътни възли и говорят, че така се оскъпява - ама как без тях да се качват от селата и градовете и те на магистралата. А ние правим за всички пътни възли, за да могат да ползват магистралата и да пътуват бързо за работа. Нека излязат и да кажат какво са направили", призова министър-председателят.

"Действайте и ние действаме. И не ги коментираме, а само показваме направеното", заключи Борисов.

Плевен / България
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Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови

  • 1 GRUH

    210 16 Отговор
    Господи какъв примат!!!

    15:45 30.03.2021

  • 2 боко ПКП

    150 13 Отговор
    Cрeщнaли ce нa пoлянкa, прaбългaрин и cлaвянкa. Цуни гуни,вaди тури- нaрoдили чукундури. Хeм eбливи,хeм крaдливи- нaй-вeчe,зaвиcтливи. Рaдoй Рaлин

    Коментиран от #188

    15:46 30.03.2021

  • 3 Последния Софиянец

    137 7 Отговор
    Всички се угоиха във властта за наша сметка.В затвора ще се вталят с глад и много секс.

    15:46 30.03.2021

  • 4 ЗНАЕЩ

    123 7 Отговор
    Не е спал с Мата Хари а с Мата Космата.

    15:47 30.03.2021

  • 5 бою тулупа

    127 7 Отговор
    Бацка , зависи как разбираш дебелащината , комплексно трудно ще ти се намери опонент.

    15:47 30.03.2021

  • 6 Угоил си се

    110 5 Отговор
    С парите 💸💸💸💸💸💸💸💸 на народа.

    15:47 30.03.2021


  • 7 боко ПКП

    84 4 Отговор
    И да няма нужда от мост построяваме, така наличното в чекмеджето се множи, мост на равно и т.н.

    15:47 30.03.2021

  • 8 Софиянеца

    103 6 Отговор
    УМРЪЗНА МИ ОТ ТОЗИ КЛОЛН

    15:48 30.03.2021

  • 9 Тиква

    105 5 Отговор
    Без коментар. И хапчета няма да му помогнат. Толкова е зле.

    15:48 30.03.2021

  • 10 Ако си дебел ти

    52 4 Отговор
    Има един по-дебел - Шиши. Поздрав: "Живея напред, не гледам назад защото съм един Български тарикат дебелият господин Валъо Кита огромният да бе 100 килограма виждаш ли моите алчни очи те са кървясали Йей-Йей не мога да наситя гладът си колкото повече трупам толкова повече ме сърби искам пари, искам повече пари искам да се къпя във милиони долари никога не съм се чувствал по добре разбрах го когато станах дебел моите мечти бяха осъществени не спирах да броя мангизите зелени животът ми накрая влезе в пътя душата намери спокойствие и мира тялото ми исцяло се промени а аз имах целият свят във краката си."

    15:48 30.03.2021

  • 11 Лост

    102 4 Отговор
    Не стига, че не работи ами и хората не оставя да работят.

    15:48 30.03.2021

  • 12 верваи ми

    97 5 Отговор
    Ти пътен анализатор ли си ве продажнико. Няма по дебели и глупави от тебе.

    15:48 30.03.2021

  • 13 гост

    95 5 Отговор
    Проблема не е в това ,че си дебел а е ,че си мръсен,нагъл продажник на България !!!

    15:49 30.03.2021

  • 14 Последния Софиянец

    95 6 Отговор
    Всеки който гласува за Бойко Борисов е същия дебел,крадлив,страхлив лъжец като него.

    15:49 30.03.2021

  • 15 Гост

    85 4 Отговор
    ТИ НЕ СИ ДЕБЕЛАК.......ТИ СИ ТУЛУП ПРОСТ.ИМА РАЗЛИКА.НАГЛЕЦ ДОЛЕН.

    15:50 30.03.2021

  • 16 бобчо

    78 4 Отговор
    Да, има по угоени дебелаци от теб, но нямат като твойте чекмеджета!

    15:50 30.03.2021

  • 17 Какво

    70 4 Отговор
    правиш ти бе СИК БКП евтиния ти селски пиар д 330 евро минимална заплата в 2021 година, Румънците уж вторите най беднис 2 пъти шо виспк стандарт от нашия. БАРБА ГАНЬОС. НА 04.04 всичко или нищо!!!

    15:50 30.03.2021

  • 18 Боко завистливия

    65 4 Отговор
    Ееей и на дебел ди завиждат тия !?!? А хирурга прави липосукция на такива тлъстаци, като теб Другарю Борисов, точи им лойта !

    15:51 30.03.2021

  • 19 Българка

    69 4 Отговор
    При бай Ставри ще се вталиш!

    15:51 30.03.2021

  • 20 гост

    65 4 Отговор
    ТОЛУПА "РАБОТИ"!МИЛИАРДНИТЕ ДЪЛГОВЕ ЩЕ ГИ ПЛАЩА КОЙЧО ОТ КОЙНАРЕ!

    15:51 30.03.2021

  • 21 Поп Кръстю

    12 36 Отговор
    ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. С изключение на всякакви обиди по линия на Министър-председателят на РБ България.

    Коментиран от #55

    15:52 30.03.2021

  • 22 Ха ха ха ха ха

    78 4 Отговор
    Кажете сега, това работа на министър председател ли е, да обикаля строителни площадки? Да сте видяли или чули Премиер на която и да е държава от ЕС да обикаля по строежите?

    Коментиран от #34

    15:53 30.03.2021

  • 23 7929

    45 4 Отговор
    Публикувано във факти.бг: Борисов: Има много по-угоени дебелаци от мен, вярно е както и по-т... от мене край мене, като- ТКП, например.

    15:55 30.03.2021

  • 24 КРАЛЮ

    52 3 Отговор
    Кучета прости и крадливи избиратели на греп, съберете му пари от крадените от вас и му напълнете чекмеджето за да може ЧЕКМЕДЖАН КРАДЛИВИЯ И МАЗНИЯ ДА СЕ ЛЕКУВА ЧЕ ИМА ПСИХИЧЕДСИ ПРОБЛЕМИ.

    Коментиран от #38

    15:55 30.03.2021

  • 25 123

    11 70 Отговор
    Борисов е най-големия пич.Гласувам му пълно доверие с №28

    15:55 30.03.2021

  • 26 Поп Кръстю

    12 72 Отговор
    Борисов номер 1. Честита победа на изборите. Ренегатите и техните мекерета, още от сега да започват, да изстудяват водата.

    15:55 30.03.2021

  • 27 ами сега

    57 8 Отговор
    Този професор след 4.4. къде ще се крие от срам, че е подлога на един ограничен и прост човечец.

    15:55 30.03.2021

  • 28 безпартиен

    37 4 Отговор
    Докато този народ не разбере,че всички политици с власт са със ЗАДЪЛЖЕНИЕ за работа,а не с ПРАВО до тогава все ще сме в "преход"!!!Тези "инспекции" дали ни казват,че всички след мин.председателя са излишни???Щом може всичко сам,защо са му министри и зам.такива?Съкращавай!

    15:55 30.03.2021

  • 29 шири

    38 5 Отговор
    Публикувано във факти.бг: На едното място копаем, на другото минаваме отгоре и хвърляме бетон в гората.

    15:56 30.03.2021

  • 30 Пенсионера

    46 6 Отговор
    Браво Боко, Велик си !!! ама нема кой да ти верва нещо !!!

    15:56 30.03.2021

  • 31 Чекмедже

    47 5 Отговор
    Айде да идва 04.04., че не се издържа вече!

    15:56 30.03.2021

  • 32 Може

    45 3 Отговор
    но ти си най-големия лъжец и крадец.

    15:56 30.03.2021

  • 33 Гост

    42 3 Отговор
    Като килограми има много по-угоени, ама като пари НЯМА....

    15:57 30.03.2021

  • 34 кьорфишек

    11 35 Отговор

    До коментар #22 от "Ха ха ха ха ха":

    А бившите министър председатели ги виждахме само по празниците,по телевизора и толкоз.Няма пътища,няма дявол.

    Коментиран от #51, #64

    15:57 30.03.2021

  • 35 Чичо Тони

    46 2 Отговор
    Има разлика между дебел и дебил. Човека нещо не е разбрал.

    15:57 30.03.2021

  • 36 Факт

    24 5 Отговор
    Османско генетично наследство. Няма генетичен материал. Каквото е племето, такава му и кочината.

    15:57 30.03.2021

  • 37 Хахаха

    38 4 Отговор
    Емил Димитров Ревизоро, се опитва да прикрие далавера за над 1,5 милиона лева с неработеща национална информационна система отпадъци /НИСО/. Иска да я въведе незаконно, като няма акт за приемане на софтуера по договора за обществена поръчка! Това е пореден произвол и кражба !!!

    15:58 30.03.2021

  • 38 пфу

    3 27 Отговор

    До коментар #24 от "КРАЛЮ":

    Лекоооо,много се напиняш,ше вземеш да превъртиш от омраза.

    15:59 30.03.2021

  • 39 НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ

    5 46 Отговор
    ЕВАЛА БАЦЕ....ГОЛЕМ СИ

    Коментиран от #50, #169

    15:59 30.03.2021

  • 40 Просветен илюминат

    26 3 Отговор
    Наднормено тегло може да е показател за здравословен проблем.

    15:59 30.03.2021

  • 41 гост

    30 3 Отговор
    ФАЙТОНДЖИЯТЯ -ЧЕКМЕДЖАЛНИК "РАБОТИ"!

    16:00 30.03.2021

  • 42 НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ

    4 39 Отговор
    ДАВАЙ БАЦЕ....НАРОДА Е С ТЕБ

    Коментиран от #45

    16:00 30.03.2021

  • 43 ужас

    5 22 Отговор
    Въпреки краденето пак правим.

    16:00 30.03.2021

  • 44 Седящия бик

    31 2 Отговор
    От дълго време мисля кой е на-големия грях на света. Логичният отговор гледайки какво се случва по света и у нас е Алчността. Желанието да се сдобиеш с много по-вече парични знаци от колкото имаш нужда или заслужаваш без да подбираш начините и средствата за това рано или късно ще ти изиграе лоша шега

    16:01 30.03.2021

  • 45 гост

    27 2 Отговор

    До коментар #42 от "НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ":

    ЛУДИЯ СЕ НАСПА И Е ГОТОВ ДА ХРАНИ И ДА БРАНИ!

    16:02 30.03.2021

  • 46 вижда се

    30 2 Отговор
    Идиотизма на приматият е ненадминат във вселената !!

    16:02 30.03.2021

  • 47 Пенсионер

    32 2 Отговор
    До кога психясалият ще губи времето на лекари по време на здравна криза и с тях ще прави туризъм с български държавни пари

    16:02 30.03.2021

  • 48 хоу хоу хоу

    22 2 Отговор
    Глей ся... има, ама немат чекмеджета.

    16:03 30.03.2021

  • 49 Ха ха ха ха ха

    41 4 Отговор
    При бат"Бойко поне имаше цирк. Вярно, че набута Бг с 30 милиарда дълг, но поне имаше смях при Герб. Толкова тъпи и неграмотни като гербавите никога не е имало на върха на държавата.

    Коментиран от #68, #69

    16:03 30.03.2021

  • 50 гост

    24 3 Отговор

    До коментар #39 от "НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ":

    ОТ 3 ПЪТИ:КЮТУК ? ,КРАДЕЦ ?, ФАЙТОНДЖИЯ ?

    16:04 30.03.2021

  • 51 Факт

    12 1 Отговор

    До коментар #34 от "кьорфишек":

    И в парламента да се отчитат!

    16:05 30.03.2021

  • 52 БАЦЕ БАЦИЛА

    24 2 Отговор
    Поздравяваме екипажа на лaйнoвoз "Секвоя" с песента "О Каралайна"!

    16:05 30.03.2021

  • 53 Behemoth

    21 3 Отговор
    Аз го мислех за звездата на народа ама то ще се окаже ,че Ентелигенцията го следва ХАХАХА....много професор мина през тоз жип много нещо хихихи...

    16:05 30.03.2021

  • 54 Уйке

    35 5 Отговор
    Борисов, може да не си най-дебелия, но определено си най-наглия, лъжливия и крадливия буклук, родил се някога по нашите зе ми! Защо не строиш заводи, язовири, централи? Защото там изискванията са строги и не може да се краде! Чехия и Румъния най-напред си оправиха икономиката и след това започнаха да строят магистрали, но ти долен негоднико мислиш само за крадене!

    16:05 30.03.2021

  • 55 Мазньо

    23 4 Отговор

    До коментар #21 от "Поп Кръстю":

    А бе ще изтърпи още някой ден Сланината!

    16:07 30.03.2021

  • 56 Поп Кръстю

    4 32 Отговор
    Следва продължение, Борисов 4...

    Коментиран от #60, #185

    16:08 30.03.2021

  • 57 Мутри вън!

    27 2 Отговор
    ГНУСЕН БОКО,ГНУСЕН БЯЛ МАФИОТ- ЛИКА ПРИЛИКА!

    16:08 30.03.2021

  • 58 гражданин

    2 27 Отговор
    бацето работи, проекти, документация, финансиране, изпълнители, доставчици, трудни терени, срокове, преразходи, а комунистите и депесарите само плюят и плюят, докопат ли властта, прибират всичко от касата, да си спомним как разпределяха и доразпределяха на края на 2007 и 2008 година, и как и за какви пари строяха Белене и Цанков камък, браво баце, само напред и нема отказване, до пенсия, още два мандата

    16:09 30.03.2021

  • 59 Страничен

    30 1 Отговор
    Професорчето и на него му стъпиха на вратът!

    16:09 30.03.2021

  • 60 Мазньо

    12 2 Отговор

    До коментар #56 от "Поп Кръстю":

    За Борат 4 ли говориш?

    16:11 30.03.2021

  • 61 НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ

    2 22 Отговор
    ГОЛЕМ СИ БАЦЕ, ГОЛЕМ

    16:11 30.03.2021

  • 62 НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ

    2 20 Отговор
    БСП НИ....МАМИ

    16:12 30.03.2021

  • 63 НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ

    2 18 Отговор
    А БСП КВО НИ ПРАВИ.......

    Коментиран от #67

    16:13 30.03.2021

  • 64 Ха ха ха ха ха

    26 2 Отговор

    До коментар #34 от "кьорфишек":

    Караш още по пътища от соца дори, а новите, дето задръстеняците им викат магистрали се осеяха с дупки още на първата година, и започна ремонт на ремонта :)))) Само кинти да падат. Та пак питам, да си видял министър председател на която и да е държава от ЕС да се мота по строежи? Абе за кашмер станахме в цял свят с тая върхушка на държавата.

    16:13 30.03.2021

  • 65 СМЕТАЛО

    23 1 Отговор
    ПРОФЕСОРЕ ИМАШ 5 6 КЛИНИКИ В ПЛЕВЕН ЗА КАКВО СЕ ЗАНИМАВАШ С ТОЯ БЕ - ОТ СТРАХ ОТ АЛЧНОСТ ИЛИ МУ ЗАВИДИ ЧЕ РАБОТИ С РЪЦЕ В ДЖОБОВЕТЕ

    Коментиран от #72

    16:13 30.03.2021

  • 66 НАЙ ГОЛЕМИЯ

    19 0 Отговор
    В интeрвю пo бТВ oт 11 мaй 2013 г. нa въпрoc нa зритeлкa, кoятo живee зaeднo c рoдитeлитe cи и питa кaк ce живee c 400 лв. oбщo, вмecтo дa oтгoвoри нa въпрoca ѝ, тoй зaпoчвa дa гoвoри кoлкo бeднo e живял прeди врeмe при кoмунизмa: „Глeдaхмe двe прaceтa, 15 кoкoшки и кaтo ми oпържeшe мaйкa яйцa, бeшe гoлямa рaдocт. Кocях трeвa c eдин cърп, зaщoтo глeдaхмe към 20 зaeкa, зa дa имa мaйкa ми дa прaви буркaни зa зимaтa. Глeдaхмe към 40 брoйлeрa, aз ги хрaнeх личнo. Хoдeх oт пoчивнитe cтaнции дa взимaм пoмия вeчeр, зa дa мoжe дa cи изхрaним прaceтaтa. Имaхмe нивa 3,5 дкa и мoгa дa ѝ пoкaжa кaк ce кoпae, гърли, кaк ce caди мeжду тях фacул, кaртoфи. Мaйкa ми кaзвaшe, чe cъм „кaртoфeнo мoмчeнцe“, зaщoтo ядях пържeни кaртoфи c eднo буркaнчe киceлo млякo вceки дeн. Тaкa чe, гocпoжo, aз cъм ce нaглaдувaл дo 30 г.”

    16:14 30.03.2021

  • 67 БАЦЕ БАЦИЛА

    18 1 Отговор

    До коментар #63 от "НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ":

    Пак ли те изгониха от Околовръстното?

    16:15 30.03.2021

  • 68 ббб

    21 1 Отговор

    До коментар #49 от "Ха ха ха ха ха":

    Не е смешно! И цирка не беше смешен, ще има много години да ревеме и да връщаме заеми, братко!

    16:15 30.03.2021

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ

    1 16 Отговор
    ТАКА ДЕ.....ИСТИНАТА СИ Е ИСТИНА......

    16:15 30.03.2021

  • 71 Оракул

    14 2 Отговор
    Аз съм прост и вие сте прости, аз съм тулуп и вие сте тулупи - ни казва премиера. Нищо ново

    16:18 30.03.2021

  • 72 БОРИСОВ...ПАК МАЧКА ЯКО

    3 19 Отговор

    До коментар #65 от "СМЕТАЛО":

    КОЙ ТОЯ....ДЕТО РАЗБИВА БСП НА ИЗБОРИ ВЕЧЕ ДЕСЕТ ГОДИНИ ЛИ

    16:18 30.03.2021

  • 73 САМАРЯНИНА

    16 7 Отговор
    ХОДИ ПО РИЗА ЩОТО НЯМА САКО , ПОДАРИ ГО НА ДРУГ БЕДНЯК ... ОТ ГЕРБ

    Коментиран от #75

    16:19 30.03.2021

  • 74 НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ

    3 18 Отговор
    БСП КВО НИ ПРАВИ.....САМО ОБЕЩАНИЯ И ПРОГРАМИ

    16:19 30.03.2021

  • 75 НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ

    4 17 Отговор

    До коментар #73 от "САМАРЯНИНА":

    ЧАКАМЕ НИНОВА ДА СИ ПОДАРИ БЛУЗКАТА НА НЯКОЙ...ПА МАКАР И ОТ...БСП

    Коментиран от #170

    16:20 30.03.2021

  • 76 пурко

    13 3 Отговор
    С по-голямо чекмедже от ББ, няма! Много от неговите го преследват по пълнене на чекмеджета, но няма да го настигнат никога! Куция кон от Русе обаче е плътно в десетката на преследвачите.

    16:21 30.03.2021

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Господ

    6 2 Отговор
    Да те накаже както си знае !

    16:21 30.03.2021

  • 79 НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ

    3 13 Отговор
    А БСП....КОГА, ДРУГАРИ

    16:22 30.03.2021

  • 80 КАК ЛЪЖЕ

    10 6 Отговор
    Aз cъм oтрacнaл c мaргaрин. Прeди мacлoтo бeшe мнoгo cкъпo. Прeди, рoдитeлитe cмe ce рeдили нa oпaшкa пo 2-3 дни, кoгaтo нa влacт бeшe БCП. Мнoгo бързo тoвa ce зaбрaви”. В oнeзи бeдни врeмeнa, кoгaтo e рacъл Бoриcoв, млякo и прoизвoднитe му cирeнe, кaшкaвaл и мacлo имaшe, бългaрcкo прoизвoдcтвo, a нe внoc, и никoй нa ce e рeдил пo двa три дни дa cи купи мacлo. A мaргaрин нямaшe, държaвaтa знaчитeлнo пo-къcнo ce нaучи дa прoизвeждa мaргaрин, и тoй oтнaчaлo ce приeмaшe нeщo кaтo лукc.

    16:22 30.03.2021

  • 81 време им е

    10 2 Отговор
    Бай Тулуп , за да схванем степента на угояването ти чакаме новите продукции на конкурентните киноиндустрии на Севда Прадакшънс .

    Коментиран от #84

    16:22 30.03.2021

  • 82 БОРИСОВ...ПАК МАЧКА ЯКО

    2 13 Отговор
    И НА ПЪТЯ И НА ИЗБОРИ......

    16:23 30.03.2021

  • 83 Сега знам

    3 6 Отговор
    Започнат ли да ти трият коментарите значи си на прав път. Благодаря Факти

    16:23 30.03.2021

  • 84 БСТВ....ТЕЛЕВИЗИЯТА НА БСП КОМУНДЕТАТА

    4 11 Отговор

    До коментар #81 от "време им е":

    А БСТВ КОГА ЗА....НИНОВА

    16:25 30.03.2021

  • 85 Овчаро

    4 2 Отговор
    Оти ми развали мерата бе, хайдук?

    16:25 30.03.2021

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ

    4 11 Отговор
    А РУСИЯТА НИ...ШПИОНИРА........НОРМАЛНО

    16:26 30.03.2021

  • 88 инженер

    14 3 Отговор
    Толкова много му се иска да е инженер. Съжалявам,но нямаш образование.

    16:26 30.03.2021

  • 89 Уйке

    13 4 Отговор
    Борисов, може да не си най-дебелия, но определено си най-наглия, лъжливия и крадливия буклук, родил се някога по нашите зе ми! Защо не строиш заводи, язовири, централи? Защото там изискванията са строги и не може да се краде! Чехия и Румъния най-напред си оправиха икономиката и след това започнаха да строят магистрали, но ти долен негоднико мислиш само за крадене!

    Коментиран от #101

    16:27 30.03.2021

  • 90 тъпотиите му

    12 2 Отговор
    Боже какъв изкуфял комплексар ни управлява. То бива падение на държавата , но това минава всякакви граници. Да ходи някоя Мата Хари да го успокои че е снажен и красив . " съм много убав , съм най-прекрасен, съм уникатен " - ще си пусна клипа та да се развеселя малко, че ми се повдига нещо.

    16:27 30.03.2021

  • 91 НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ

    3 11 Отговор
    А БСП ДРУГАРИТЕ ПАК ГО УВЪРТАТ....ЗА ШПИОНИТЕ ДЕ.....

    Коментиран от #93

    16:27 30.03.2021

  • 92 Практик

    12 2 Отговор
    Цялата тази пошлост от страна на Борисов в крайна сметка ще се обърне срещу него и ГЕРБ.

    16:27 30.03.2021

  • 93 РЕГО

    6 3 Отговор

    До коментар #91 от "НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ":

    Чу ли какво каза РЕГО ?

    16:28 30.03.2021

  • 94 БОРИСОВ...ПАК МАЧКА ЯКО

    3 13 Отговор
    И НА ПЛОЩАДА И НА ИЗБОРИ.......БОРИСОВ ПАК ЩЕ Е ПОБЕДИТЕЛ.......ТО СЕ ЗНАЕ.....

    Коментиран от #96, #99, #100

    16:28 30.03.2021

  • 95 ГОРКИЯ

    15 2 Отговор
    Oпaшaтитe лъжи нa Пaдишaхa нямaт крaй. Глaдувaл бил дo 30 гoдини, a ceмeйcтвoтo e имaлo дoбри дoхoди, мaйкa му и бaщa му ca рaбoтили и caмият тoй нa 23 г. e нa зaплaтa кaтo oфицeр във МВР. Изрacъл бил c хляб и кaртoфи. C хляб и лук. C киceлo млeкцe. C филийки нaмaзaни cъc cвинcкa мac, пoръceни cъc зaхaр. И нe ce уceщa, чe гoвoри нeлeпocти, нa кoитo никoй нямa дa пoвярвa- чe билo гoлямa рaбoтa, кoгaтo мaйкa му му oпържвaлa яйцa- при цeли пeтнaдeceт кoкoшки, кoитo ca cнacяли дocтa яйцa. И чe вceки нoрмaлeн чoвeк кaтo гo cлушa, щe cи кaжe- тoзи чoвeк зa идиoти ли ни взeмa, ял e и пържoли и пилeшкo, и зaeшкo, имaли ca цeли три дeкaрa и пoлoвинa ниви, кoитo ca oбрaбoтвaли, и зeлeнчуци coбcтвeнo прoизвoдcтвo ca cи имaли, пo eднoврeмeннитe cтaндaрти пo cрaвнeниe c други хoрa нaпрaвo ca били зaмoжни. Зa кoeтo cвидeтeлcтвувa признaниeтo му в интeрвю пo бТВ нa 4 фeвруaри 2010г., чe мaйкa му e иcкaлa тoй дa учи чужд eзик и гo зaпиcaлa нa чacтни урoци пo фрeнcки и плaщaлa нa тaкcи дa гo кaрa нa урoци.

    16:28 30.03.2021

  • 96 РЕГО

    12 4 Отговор

    До коментар #94 от "БОРИСОВ...ПАК МАЧКА ЯКО":

    Не мисля така според последното проучване , ама истинско не платено от крадливата шайка БСП води с 3% над гроб !

    16:31 30.03.2021

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Пепа

    12 1 Отговор
    За теб,театърът свърши,завесата се спуска!!

    16:32 30.03.2021

  • 99 захари

    11 0 Отговор

    До коментар #94 от "БОРИСОВ...ПАК МАЧКА ЯКО":

    абе ти от простите ли си или от крадливите гробаджии. явно си от простите. горд ли си че си прост . а и те пожелавам с 200 ти си знаеш къде.

    16:33 30.03.2021

  • 100 до лудия

    13 1 Отговор

    До коментар #94 от "БОРИСОВ...ПАК МАЧКА ЯКО":

    Това да не са ти олимпийски игри , няма значение кой бил , а кой ще управлява и това няма да е крадецът Борисов !

    16:33 30.03.2021

  • 101 някой си

    2 7 Отговор

    До коментар #89 от "Уйке":

    Ама си много тъп уйке, първо се започва с инфраструктурата, а заводите който имахме то БСПто ги приватизираха и нарязаха за скрап !!!!!!!!,

    Коментиран от #117

    16:33 30.03.2021

  • 102 КАРАДАЙЪ

    10 1 Отговор
    Той държеше калашник срещу нас по време на Възродителния процес", "излезе от милицията, за да си запази партийната книжка и стане пазач на Живков", "десет години управлява еднолично, а страната натрупа 20 млрд. дълг"… Това са някои от острите реплики, които председателят на ДПС Карадайъ използва по време на предизборната кампания по адрес на премиера Борисов.

    16:34 30.03.2021

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 смъртзашиши

    11 1 Отговор
    Под " Има много по-угоени дебелаци от мен " приматът визираше Пеефски-свинята ,покрила се от страх

    16:39 30.03.2021

  • 106 ФЕЙК

    16 0 Отговор
    Американските "УЧЕНИ" от ул. "Козяк" кръстосали мутра с калинка. В резултат се пръкнал 160 кг. колорадски бръмбар дето за 10 г опоскал цяла България. Ега ти държавата : пожарникар- министър- председател, гинеколог- пътен строител, счетоводител- министър на енергетиката, хореограф - на околната среда. и ВСИЧКИТЕ - КРАДЛИВИ!

    16:41 30.03.2021

  • 107 Е как

    6 0 Отговор
    То си Най Най Нагъл

    16:42 30.03.2021

  • 108 ЧЕКАЙТЕ

    8 2 Отговор
    НА КОНЦЕРТО НА СЛАВИ В ПЕТЪК ЩЕ ПЕЯТ УГОЕНИЯ ЧЕКМЕДЖАР И РУСЕНСКИЯ МАКЕДОНЕЦ ! ГЛЕДАЙТЕ ПО СЕДЕМ ОСМИ !

    16:42 30.03.2021

  • 109 Филип Георгиев

    12 0 Отговор
    ИДИОТА С ИЗЦЕПКИТЕ И ОБИКОЛКИТЕ КОИТО ПРОВЕЖДА НЕ ЗНАЕ ЛИ ЧЕ ОТВРАЩАВА ХОРАТА ДО КРАЕН ПРЕДЕЛ. ДА, ГРОЗНО Е, ОТВРАТИТЕЛНО, НЕПОНОСИМО Е, НО ЗАКОНОМЕРНО ЩЕ АКТИВИРА ПРОТЕСТНИЯ ВОТ.

    Коментиран от #137

    16:42 30.03.2021

  • 110 Ементал

    8 0 Отговор
    Е тоз от ляво е най големия лицемер докторчето а Боко го е хванал за чатала и го не пуска само да му присове очи и онзи е легнал . Горчо Горчо и на теб ти звънна телефона и отсреща Бойко нема отказване . В каква пародия живеем другари

    16:43 30.03.2021

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Procurer

    4 1 Отговор
    На професора не му се слушаше за мостове, но какво да прави?!

    16:45 30.03.2021

  • 113 НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ

    2 7 Отговор
    ЕВАЛА БАЦЕ....ГОЛЕМ СИ.....

    16:45 30.03.2021

  • 114 ПСР

    8 0 Отговор
    Не,по-угоен и тлъст дебелак няма.Онзи,от ДПС,се не знае къде е.Ти си! Съвсем се е самозабравил и разпищолил в наглостта си. Пълен потрес.Психиатрите,къде спите?!

    16:45 30.03.2021

  • 115 0404

    5 0 Отговор
    Гласувам против сегашните всичките.Не съм решил окончателно за кого но.......прочетох различни програми.....гледам обикновените неща.Като -електронно правителство,като правото на гласуване чрез различни способи,повече от 1 ден особенно в период на криза.Да започнем от малките неща.После да говорим за по сложните.Не искам да изброявам по какво се отличава ме от истинските държави.Дразни ме плоският данък в БГ.Това е грабеж на бедните за сметка на богатите. Никакви инвестиции това не привлича. А спекулантите. Данъчното облагане трябва да е прогресивно. Тука в Франция е според доходите.Всеки да си поеме задълженията според доходите а всички ползват поравно. Да,боли ме сърцето когато плащам данъците си но ако един ден не печеля както днес пак ще ползвам обществените придобивки.Тука няма винетки,няма данък по общини на мпс, има безплатен обществен транспорт (на някой места).Много неща се правят и се вижда.И това е от данъците а не от подаяния.Той богаташа-нека си купува каквото ще, но първо да се отчете пред държавата.После-данъчните следят всяка постройка,всяко подобрение което изисква одобрение и евентуално ще повиши данъка на обекта.Не можеш да имаш хиляда сметки в банките.Има 1 основа сметка до определен лимит,над ще се облага с данък.Иваш 1 основно жилище и евентуално 1 за ваканция.Всичко повече от това ти се облага с по големи данъци.Не се стимулира да си арендатор или живеещ от лихви или наеми.Има много правителствени програми да си влагаш доходите (час

    16:47 30.03.2021

  • 116 саки

    7 0 Отговор
    На снимката и двамата са богати и известни.Единия е прочел една книга ,а другия стотици дебели томове,единия знае езицидругия не,единия прави сложни високотехнологични операции,другия кара джип.Парадокс ,че са един до друг .

    16:47 30.03.2021

  • 117 Видно е

    6 0 Отговор

    До коментар #101 от "някой си":

    Че т@пият си ти! Защо ти е градина без цветя!?! И заводите се приватизирана и нарязах при Костов. Или си пеленаче, или си с Алцхаймер и не помниш. Средно положение няма.

    Коментиран от #128

    16:47 30.03.2021

  • 118 НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ

    0 5 Отговор
    А БСП КВО НИ ПРАВИ......ПЛЕНУМИ И ПРОГРАМИ

    16:48 30.03.2021

  • 119 ПУТИН

    3 10 Отговор
    ЕВАЛА БОЙЧЕ! ДА ТИ Е СЛАДКО! ТОЛКОВА МНОГО НАПРАВИ ЗА ДЪРЖАВАТА НИ И НЕ СЕ ПОЛАКОМИ ЗА ПАРИ! ДРУГИТЕ С ИМПЕКСИТЕ И САРАИТЕ САМО ДИШАТ ПРАХТА ТИ! ЧЕСТИТ ЧЕТВЪРТИ МАНДАТ!

    Коментиран от #133

    16:48 30.03.2021

  • 120 0404 продължение...

    5 0 Отговор
    ....Има много правителствени програми да си влагаш доходите (част от тях) за строеж на жилища,домове за възрастни,общежития за учащи се.Това се отбива от данъците ти и в последствие се и само изплаща. Държавата не може да изчезне от отговорностите си и да разчита само на капитализма. Това е измама.На запад си има свободна инициатива НО има и социално подпомагане.Най слабите трябва да се защитават преди всичко друго.Днеска сме здрави,СИЛНИ, сити и дебели----а утре??????Долу ГРОБ!

    16:50 30.03.2021

  • 121 НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ

    0 8 Отговор
    ДАВАЙ БАЦЕ....НАРОДА Е С ТЕБЕ.....

    16:51 30.03.2021

  • 122 Чефо

    8 0 Отговор
    Всички те са като угоени прасета преди коледа.Е,може да не идва коледа но идват избори и сега е момента да ги изкараме от кочините им.

    16:52 30.03.2021

  • 123 нали

    5 0 Отговор
    Колко ли е гадно да са те качили в някаква джипка да те закарат някаде.Само за да може някои да каже нещо за себе си а ти да трябва да се усмихваш тъпо. Предполагам някога така са правили мутрите.

    16:53 30.03.2021

  • 124 НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ

    4 4 Отговор
    ШЕ ВЗЕМЕ БОРИСОВ ДА ТРЕСНЕ СТОЛЕТНИЦАТА, ЧЕ ПАК ЩЕ СТАНЕ ЗА....ПОСМЕШИЩЕ....ТЯ СИ Е СВИКНАЛА ДЕ.....

    16:53 30.03.2021

  • 125 С ОБИЧ МАЯ МА

    3 6 Отговор
    3 ГОДИНИ КМЕТ, 10 ГОДИНИ ПРЕМИЕР И ОЩЕ 4, ПРАВИ 17 ГОДИНИ НЯМА КОЙ ДА ГО БИЕ! ББ Е ВЕЛИК!

    16:56 30.03.2021

  • 126 вили

    7 0 Отговор
    ОСТАВКААА ЗАТВОООР

    16:56 30.03.2021

  • 127 0404..продължение 2

    6 0 Отговор
    Не е истина че ниските данъци привличат инвестиции Това което ги привлича е работната сила като качество. После идват сигурност за инвестициите (да не дойдат бухалките на държавата или мафията да те изнудват) ,инфраструктура и данъци.С неуки хора можеш ли да правиш сложни неща-ами НЕ.Франция е с високи данъци но това не пречи да е на челно място по чужди инвестиции и да произвежда всичко за което се сетите,всичко....за мислете се за 0404.Дали искате каменоделци и ПКП -та да ви дават акъл и насока.Аз ще гласувам срещу каменоделците и ПКП -тата.

    16:57 30.03.2021

  • 128 някой си

    3 0 Отговор

    До коментар #117 от "Видно е":

    Нито съм едното нито другото, да при Костов ги приватизираха, НО КОЙ ГИ ПРИВАТИЗИРАХА. / Да нямаш и ти някой роднина лриватизатор, че се праеш на луд/

    16:57 30.03.2021

  • 129 заката

    6 0 Отговор
    КЪДЕ Е МАТА ХАРИ НА 04 Е ОБЕЩАЛА ЧЕ ЩЕ ДОЙДЕ ДА ГЛАСУВА АМА НЕ ЗА ГЕРБ

    16:57 30.03.2021

  • 130 НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ

    3 6 Отговор
    БСП НИ...МАМИ

    16:57 30.03.2021

  • 131 С ОБИЧ МАЯ МА

    7 9 Отговор
    КАЧИЛ ДВЕ ЖЕНИ ЗАКЪСАЛИ НА ПЪТЯ И ГИ ЗАКАРАЛ В ПЛЕВЕН ДО БОЛНИЦАТА! АКО БЕШЕ НИНОВА ИЛИ МАНОЛОВА ТОВА НЯМАШЕ КАК ДА СЕ СЛУЧИ. А ЗА ФАТМАКА - ПЪЛЕН АБСУРД!

    16:59 30.03.2021

  • 132 НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ

    2 5 Отговор
    А БСП ....КОГА.....В ДРУГИЯ ЖИВОТ

    16:59 30.03.2021

  • 133 Иииии

    4 0 Отговор

    До коментар #119 от "ПУТИН":

    Какво направи Борисов за Русия? Кое е това "много"?

    16:59 30.03.2021

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ

    3 3 Отговор
    А ДРУГАРИТЕ КВО НАПРАВИХА ЗА ХОРАТА.........ДОРИ ЗА ШПИОНИТЕ СИ ....МЪЛЧАТ

    17:03 30.03.2021

  • 136 НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ

    4 5 Отговор
    ХАРЕСВАТ ГО БОРИСОВ ЩОТО Е ПРЯМ И МИСЛИ ЗА БЪЛГАРИТЕ....И НАПРАВИ МНОГО НЕЩА ЗА БЪЛГАРИЯ....ПОСЛЕ БСП ДА НЕ СЕ ЧУДЯТ ЩО СА ПАК....ОПОЗИЦИЯ

    17:05 30.03.2021

  • 137 някой си

    7 0 Отговор

    До коментар #109 от "Филип Георгиев":

    на 4ти ще ти се изясни колко хора е отвратил............!

    17:06 30.03.2021

  • 138 БАЛКАНСКИ ПОТОК....ШАМАР ЗА БСП

    0 3 Отговор
    МАЙ В ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ МНОГО ШАМАРИ СТАНАХА ЗА СТОЛЕТНИЦАТА....ПОЧЕРВЕНЯХА И БУЗКИТЕ....

    17:07 30.03.2021

  • 139 Ф 16....ТАРАЛЕЖ В ГАЩИТЕ НА...БСП

    2 5 Отговор
    НОВ ШАМАР ЗА БСП.........ДОКОГА БЕ ДРУГАРИ ЩЕ ВИ...ШАМАРОСВАТ....

    17:08 30.03.2021

  • 140 СМЕТ

    6 0 Отговор
    БОРИСОВ В КОНТЕЙНЕРА ЗА БОКЛУК , ТАМАН КАТО ЗА НЕГО Е !

    17:09 30.03.2021

  • 141 НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ

    1 4 Отговор
    А БСП КВО НИ ПРАВИ.......ПАК ИСКА ДА НИ ИЗРАБОТИ.....

    Коментиран от #186

    17:11 30.03.2021

  • 142 НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ

    2 5 Отговор
    А БСП КОМУНЯГИТЕ....ПАК СА В СОЦ.ШОК......ОТ ИНСПЕКЦИИТЕ НА БОРИСОВ...

    17:12 30.03.2021

  • 143 ТРОПЧО

    8 1 Отговор
    ОЩЕ 5 ДНИ ОСТАВАТ ---ДАТА04.04. ТРЯБВА ДА СТАНЕ ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО ОТ ГИРБАДЖИИСКОТО РОБСТВО

    Коментиран от #147

    17:17 30.03.2021

  • 144 GnG

    10 1 Отговор
    ДЕБЕЛАЦИТЕ ги слушаме, но тези които говорят ДЕБЕЛАШКИ ги заплюваме ! Правителството на ГЕРБ го обвинявам в провялането на проектите АЕЦ "Белене" и "Южен поток", закупуването на ВИРТУАЛНИ самолети и унищожаването на БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ВАЛУТА !

    Коментиран от #146

    17:20 30.03.2021

  • 145 НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ

    1 5 Отговор
    А БСП КОМУНЯГИТЕ КВО НИ ПРАВЯТ.....ОБЕЩАНИЯ И ПРОГРАМИ.......ДО КОГА....

    17:21 30.03.2021

  • 146 НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ

    0 3 Отговор

    До коментар #144 от "GnG":

    ПОВДИГНИ ОБВИНЕНИЕ В СЪДА...В НЕТА ВСЕКИ МОЖЕ

    17:22 30.03.2021

  • 147 НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ

    0 8 Отговор

    До коментар #143 от "ТРОПЧО":

    И ПОСЛЕ ОЩЕ ЧЕТИРИ ГОДИНИ.......БОРИСОВ ПРЕМИЕР......КОМАНДВАЩ ДЪРЖАВАТА

    17:23 30.03.2021

  • 148 Мила

    11 1 Отговор
    Тъпотията на този човек извира отвсякъде!

    17:23 30.03.2021

  • 149 БОРИСОВ...ПАК МАЧКА ЯКО

    1 5 Отговор
    ШЕ ТРЕСНЕ БОРИСОВ СТОЛЕТНИЦАТА И НИНОВА НА...ДУЗПАТА

    17:24 30.03.2021

  • 150 БОРИСОВ...ПАК МАЧКА ЯКО

    2 5 Отговор
    БОРИСОВ ЯХНА ДЖИПКАТА...ПАК Е ПРИ ХОРАТА ДА РЕШАВА ТЕХНИТЕ ПРОБЛЕМИ....БСП ДРУГАРИТЕ В ТИХ УЖАС

    17:27 30.03.2021

  • 151 БОРИСОВ...ПАК МАЧКА ЯКО

    2 6 Отговор
    БОРИСОВ...НАРОДА Е С ТЕБ....ТИ НЕ ГО ПОДВЕДЕ, НЕ СЕ ОБЛАЖИ ОТ ИЗКУШЕНИЯТА НА ВЛАСТТА....НАПРАВИ МНОГО ЗА БЪЛГАРИЯ....

    Коментиран от #153

    17:28 30.03.2021

  • 152 баба Люга

    6 1 Отговор
    Божеееее, не мога да повярвам, че този нещастник и некадърник говори какво е направил за Плевен. Съсипа града за тези 10г. Така както никой до сега не е правил. Такава наглост и лицемерие не съм виждал никога. Дори при Костов, който нищо не правеше, но и не говореше лъжи. За този хорург просто не знам как може да се поддадеш на този маймун.

    17:33 30.03.2021

  • 153 БАЦЕ БАЦИЛА

    6 1 Отговор

    До коментар #151 от "БОРИСОВ...ПАК МАЧКА ЯКО":

    Като гледам ,как си се разпенил,явно е истина ,че БСП са дръпнали с 3-4 %.Лошо ,троле,ще изгниеш на Околовръстното!

    Коментиран от #155

    17:35 30.03.2021

  • 154 ПАНДИЗ

    7 0 Отговор
    ИДА БИЕ И ДА ПАДНЕ ПАК Е ЗА ЗАТВОРА !

    17:37 30.03.2021

  • 155 БОРИСОВ...ПАК МАЧКА ЯКО

    1 6 Отговор

    До коментар #153 от "БАЦЕ БАЦИЛА":

    КОЙ БСП ЛИ....ТИЯ ДЕТО МЪЛЧАТ ЗА ШПИОНИТЕ КАТО КОМУНИСТИ НА РАЗПИТ.....

    Коментиран от #157

    17:41 30.03.2021

  • 156 БОРИСОВ...ПАК МАЧКА ЯКО

    2 10 Отговор
    БОРИСОВ...НАРОДА Е С ТЕБ...ТИ БЕШЕ ПРЯМ С ХОРАТА...И ЗА ДОБРО И ЗА ЛОШО НЕ ГИ ПОДВЕДЕ, НЕ СЕ ПОДАДЕ НА ИЗКУШЕНИЯТА НА ВЛАСТТА, МИСЛЕШЕ ЗА ДЪРЖАВАТА СИ И НАПРАВИ МНОГО ЗА БЪЛГАРИТЕ....ТЕ ГО ОЦЕНЯВАТ И НА ИЗБОРИТЕ ЩЕ ГО...ПОКАЖАТ

    Коментиран от #158

    17:43 30.03.2021

  • 157 БАЦЕ БАЦИЛА

    3 0 Отговор

    До коментар #155 от "БОРИСОВ...ПАК МАЧКА ЯКО":

    Не знам,миличка,за шпионите,ти себе си гледай...

    17:45 30.03.2021

  • 158 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 159 НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ

    4 2 Отговор
    ТАКА ДЕ...ТАМ СМЕ ..ПРИ БЕЛИТЕ ДЪРЖАВИ, ПРИ БОГАТИТЕ ЕВРОПЕЙЦИ....В НАЙ ГОЛЯМАТА ИКОНОМИЧЕСКА ОБЩНОСТ В....СВЕТА

    Коментиран от #161

    17:48 30.03.2021

  • 160 НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ

    1 5 Отговор
    А БСП КЪДЕ СА...ПАК ОБЕЩАНИЯ И ПРОГРАМИ.....ДРЪЖТЕ СИ ГИ ЗА ВАС....ДРУГАРИ

    17:49 30.03.2021

  • 161 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 162 НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ

    2 5 Отговор

    До коментар #161 от "БАЦЕ БАЦИЛА":

    РЕАЛНОСТ СА......А БСП КОГА...А ДРУГАРИ

    Коментиран от #164

    17:54 30.03.2021

  • 163 БОРИСОВ...ПАК МАЧКА ЯКО

    2 4 Отговор
    А БСП КВО ПРЕДЛАГА.......САМО ПОЖЕЛАНИЯ.......И ОБЕЩАНИЯ...ДОКОГА....ЗАГУБИ ЛИ БСП ИЗБОРИТЕ....НИНОВА НА...ДУЗПАТА

    Коментиран от #165, #166

    17:56 30.03.2021

  • 164 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 165 БАЦЕ БАЦИЛА

    5 0 Отговор

    До коментар #163 от "БОРИСОВ...ПАК МАЧКА ЯКО":

    Тия лозунги ги вземи от понеделник на Околовръстното,може някой да те съжали...

    18:01 30.03.2021

  • 166 БАЦЕ БАЦИЛА

    5 0 Отговор

    До коментар #163 от "БОРИСОВ...ПАК МАЧКА ЯКО":

    Къде си ма,бойклук,да не хукна към Бюрото по труда?

    18:03 30.03.2021

  • 167 НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ

    2 4 Отговор
    А БСП НИ...МАМИ....ДОКОГА

    18:06 30.03.2021

  • 168 НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ

    1 5 Отговор
    ЗАГУБИ ЛИ БСП ИЗБОРИТЕ....НИНОВА НА ДУЗПАТА....ДРУГАРИ....

    18:07 30.03.2021

  • 169 Голем

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ":

    Ма перост

    18:20 30.03.2021

  • 170 Много

    8 1 Отговор

    До коментар #75 от "НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ":

    Гербав трол тука бе! Краят им наближава ;)) Смех :))

    18:31 30.03.2021

  • 171 НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ

    2 6 Отговор
    А БСП НИ...МАМИ

    Коментиран от #172

    18:33 30.03.2021

  • 172 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 173 Васил

    6 0 Отговор
    Нашият дебил пак се изказа

    19:13 30.03.2021

  • 174 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 175 ФАКТ

    7 1 Отговор
    В 1340 ГОДИШНИНАТА ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА, В ИСТОРИЯТА И НЕ Е ИМАЛО ПОЛИТИК, КОЙТО ТАКА ЦИНИЧНО ДА Я ПРЕДАДЕ, ДА СЕ ИЗГАВРИ С НЕЯ И ТО ПОКАЗНО, ПРЕД ЦЕЛИЯ СВЯТ, КАКТО БОРИСОВ НАПРАВИ С НЕЯ, ОТ ЛАКОМИЯ И АЛЧНОСТ /ПО-СКОРО ШИЗОФРЕНИЯ/ЗА ВЛАСТ. С ТОЗИ ШПИОНАЖ, ПО НАРЕЖДАНЕ ОТ ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ ДА СЕ ИЗГАВРИШ С РОДИНАТА СИ Е ЧИСТ ИДИО---ТИЗЪМ. НАРОДА ТРЯБВА ДА ГО ВИДИ ТОВА И ДА ГО ОСЪДИ, ЗАЩОТО И ДРУГ ПЪТ СА НИ СКАЛЪПВАЛИ ТАКИВА НОМЕРА- НОМЕРА С ПАПАТА, НО ДРУГИ ДЪРЖАВИ СА НИ СКАЛЪПВАЛИ, БЪЛГАРСКИ ПОЛИТИК ИЛИ ДЪРЖАВНИК НЕ СИ Е ПОМИСЛЯЛ ЗА ТАКАВА ГАВРА И ОПЛЮВАНЕ. САМО НИЩО......ЖЕСТВОТО БОРИСОВ СИ ГО ПОЗВОЛИ. ЗА ДА СИ ДОКАРА ПОЛИТИЧЕСКО СПОКОЙСТВИЕ, БОРИСОВ СЪЩО СТАНА НАЦИОНАЛЕН ПРЕДАТЕЛ СПРЯМО СТРАНАТА СИ, С ПОКАЗНОСТТ, С ТОВА ЧЕ Я ОРЕЗИЛИ. ТОВА СЪЩО Е НАКАЗУЕМО! НА НЕГО ЗАЩО НЕ МУ СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ? МАСОВО ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБОРИТЕ БЪЛГАРИ, ЗА ПАРТИЯ, КОЯТО НЯМА ДА СЕ КОАЛИРА С ГЕРБ. МНОГО ГИ ТЪРПЯХМЕ! 3 ПЪТИ МУ ДАДОХМЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА Е НА ВЛАСТ И 3-ТЕ ПЪТИ СЕ ИЗГАВ----РИ С НАС И ПРОЯВИ ГЕНО-----ЦИД!

    19:22 30.03.2021

  • 176 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 177 Колко трогателно!! Помогнал Спасителя на

    9 0 Отговор
    Две жени??? Фарисейщина!!! ОКРАДЕ И счупи Държавата но Помогнал на две жени!! Евтин Пиар!!! Още няколко дни ще му гледаме Цирковете!! Гласувайте на 4 04 2021год,!!!!!!

    19:42 30.03.2021

  • 178 Касапинът

    6 0 Отговор
    Към заведението на бай Ставри трябва спешно да се построи и открие с рязване на лентичка от БОКо СВИНЕУГОИТЕЛНО за: БОКо, Шиши, караПрас, Пиги сВинетката, Сачевата, Таневата ТКЗСарка, енергосчетоводителката Нушка, Санде радикал-криминало, ..... ! Както и Гилотин-кланница с колбасарски цех!

    19:54 30.03.2021

  • 179 Пъдарина

    9 1 Отговор
    пак строши тъпомера. Новия национален празник трябва да е деня в който този еднокнижник бъде арестуван за геноцид и кражби от една нова нормална власт която да започне спешни реформи.

    20:07 30.03.2021

  • 180 626

    8 1 Отговор
    Тоя се доказа на 100%,че само може да обикаля пътните строежи,да пречи на хората да работят и да досажда на разни послушковци с простотиите си.

    20:17 30.03.2021

  • 181 Е ся

    3 1 Отговор
    всички знаем защо :)) там ти е далаверата

    21:03 30.03.2021

  • 182 рени

    6 1 Отговор
    До какво падение може да стигне един лекар,правейки компания на един дебил????

    21:28 30.03.2021

  • 183 СЕКСОЛОГ

    3 1 Отговор
    Баце стига такова БСП Много се рашириха после няма пълнене

    22:08 30.03.2021


  • 184 абсурдистан

    4 0 Отговор
    Хирург инспектира строителството на магистрала, придружавайки сервилно бивша мутра, който пък е премиер... Ейййй, народе прост, не ти ли омръзна цял свят да ни се смее на простотията?!?!? Такава простотия като тука, няма никъде другаде по света. Дори държави като Конго, Сомалия и Бангладеш вече са по-напред от нас.

    23:27 30.03.2021

  • 185 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 186 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 187 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 188 дизайнер

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "боко ПКП":

    Тоя нито е прабългарин, нито славянка. Вие обаче сте чукундури, Господ ви е правил по специален дизай - отблъскващ. ;)

    11:54 31.03.2021

  • 189 Знайко

    2 0 Отговор
    Ако някой е позабравил образа на бай Ганьо, те го те ЖИВ бай Ганьо- БМБ. И как само маха на шофьорите...! Народе Опичай си Акъла на 4 април!

    20:04 31.03.2021

  • 190 ФАКТ Е

    3 0 Отговор
    ББ НЕ ДОЙДЕ НА ВЛАСТ, НИТО ЗАДЪРЖА ВЛАСТТА СИ С ИЗБОРИ. ТОЙ И КЛИКАТА МУ СА ВЪЗМОЖНИ, ЗАРАДИ ОВЛАДЯНА И МЕТОДИЧНО ПРИЛАГАНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ТОТАЛНО ФАЛШИФИЦИРАНЕ НА ИЗБОРИ

    20:11 31.03.2021

  • 191 БАЧУ

    0 0 Отговор
    Г-н бОРИСУФ ти си единствения и неповторим проззстак.Но бай Ставри не е махнажия и ще ти изоре задния двор.

    21:26 31.03.2021

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