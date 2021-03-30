Борисов: Има много по-угоени дебелаци от мен (ВИДЕО)

Ти към кои се числиш - иновативен ли си, роботизиран ли си? Защото има едни страшни дебелаци, много по-големи дебелаци от мен, угоени, които искат да ме изкарат мен дебел, които говорят от името на умните и красивите. Я им кажи ти какво правиш в хирургията", обърна се премиерът Бойко Борисов към проф. Григор Горчев, който е с него по време на инспекция на строителството на магистрала "Хемус" в района на Плевен.
"Като седнете довечера в Плевен, може да им разкажеш какво си видял - мост след мост. На едното място копаем, на другото минаваме отгоре с мост. Това е много тежко и трудно строителство", каза още премиерът.
"Много говорят нашите опоненти. Но не знаят ние защо правим пътни възли и говорят, че така се оскъпява - ама как без тях да се качват от селата и градовете и те на магистралата. А ние правим за всички пътни възли, за да могат да ползват магистралата и да пътуват бързо за работа. Нека излязат и да кажат какво са направили", призова министър-председателят.
"Действайте и ние действаме. И не ги коментираме, а само показваме направеното", заключи Борисов.
Коментари
1 GRUH
15:45 30.03.2021
2 боко ПКП
Коментиран от #188
15:46 30.03.2021
3 Последния Софиянец
15:46 30.03.2021
4 ЗНАЕЩ
15:47 30.03.2021
5 бою тулупа
15:47 30.03.2021
6 Угоил си се
15:47 30.03.2021
7 боко ПКП
15:47 30.03.2021
8 Софиянеца
15:48 30.03.2021
9 Тиква
15:48 30.03.2021
10 Ако си дебел ти
15:48 30.03.2021
11 Лост
15:48 30.03.2021
12 верваи ми
15:48 30.03.2021
13 гост
15:49 30.03.2021
14 Последния Софиянец
15:49 30.03.2021
15 Гост
15:50 30.03.2021
16 бобчо
15:50 30.03.2021
17 Какво
15:50 30.03.2021
18 Боко завистливия
15:51 30.03.2021
19 Българка
15:51 30.03.2021
20 гост
15:51 30.03.2021
21 Поп Кръстю
Коментиран от #55
15:52 30.03.2021
22 Ха ха ха ха ха
Коментиран от #34
15:53 30.03.2021
23 7929
15:55 30.03.2021
24 КРАЛЮ
Коментиран от #38
15:55 30.03.2021
25 123
15:55 30.03.2021
26 Поп Кръстю
15:55 30.03.2021
27 ами сега
15:55 30.03.2021
28 безпартиен
15:55 30.03.2021
29 шири
15:56 30.03.2021
30 Пенсионера
15:56 30.03.2021
31 Чекмедже
15:56 30.03.2021
32 Може
15:56 30.03.2021
33 Гост
15:57 30.03.2021
34 кьорфишек
До коментар #22 от "Ха ха ха ха ха":А бившите министър председатели ги виждахме само по празниците,по телевизора и толкоз.Няма пътища,няма дявол.
Коментиран от #51, #64
15:57 30.03.2021
35 Чичо Тони
15:57 30.03.2021
36 Факт
15:57 30.03.2021
37 Хахаха
15:58 30.03.2021
38 пфу
До коментар #24 от "КРАЛЮ":Лекоооо,много се напиняш,ше вземеш да превъртиш от омраза.
15:59 30.03.2021
39 НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ
Коментиран от #50, #169
15:59 30.03.2021
40 Просветен илюминат
15:59 30.03.2021
41 гост
16:00 30.03.2021
42 НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ
Коментиран от #45
16:00 30.03.2021
43 ужас
16:00 30.03.2021
44 Седящия бик
16:01 30.03.2021
45 гост
До коментар #42 от "НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ":ЛУДИЯ СЕ НАСПА И Е ГОТОВ ДА ХРАНИ И ДА БРАНИ!
16:02 30.03.2021
46 вижда се
16:02 30.03.2021
47 Пенсионер
16:02 30.03.2021
48 хоу хоу хоу
16:03 30.03.2021
49 Ха ха ха ха ха
Коментиран от #68, #69
16:03 30.03.2021
50 гост
До коментар #39 от "НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ":ОТ 3 ПЪТИ:КЮТУК ? ,КРАДЕЦ ?, ФАЙТОНДЖИЯ ?
16:04 30.03.2021
51 Факт
До коментар #34 от "кьорфишек":И в парламента да се отчитат!
16:05 30.03.2021
52 БАЦЕ БАЦИЛА
16:05 30.03.2021
53 Behemoth
16:05 30.03.2021
54 Уйке
16:05 30.03.2021
55 Мазньо
До коментар #21 от "Поп Кръстю":А бе ще изтърпи още някой ден Сланината!
16:07 30.03.2021
56 Поп Кръстю
Коментиран от #60, #185
16:08 30.03.2021
57 Мутри вън!
16:08 30.03.2021
58 гражданин
16:09 30.03.2021
59 Страничен
16:09 30.03.2021
60 Мазньо
До коментар #56 от "Поп Кръстю":За Борат 4 ли говориш?
16:11 30.03.2021
61 НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ
16:11 30.03.2021
62 НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ
16:12 30.03.2021
63 НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ
Коментиран от #67
16:13 30.03.2021
64 Ха ха ха ха ха
До коментар #34 от "кьорфишек":Караш още по пътища от соца дори, а новите, дето задръстеняците им викат магистрали се осеяха с дупки още на първата година, и започна ремонт на ремонта :)))) Само кинти да падат. Та пак питам, да си видял министър председател на която и да е държава от ЕС да се мота по строежи? Абе за кашмер станахме в цял свят с тая върхушка на държавата.
16:13 30.03.2021
65 СМЕТАЛО
Коментиран от #72
16:13 30.03.2021
66 НАЙ ГОЛЕМИЯ
16:14 30.03.2021
67 БАЦЕ БАЦИЛА
До коментар #63 от "НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ":Пак ли те изгониха от Околовръстното?
16:15 30.03.2021
68 ббб
До коментар #49 от "Ха ха ха ха ха":Не е смешно! И цирка не беше смешен, ще има много години да ревеме и да връщаме заеми, братко!
16:15 30.03.2021
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ
16:15 30.03.2021
71 Оракул
16:18 30.03.2021
72 БОРИСОВ...ПАК МАЧКА ЯКО
До коментар #65 от "СМЕТАЛО":КОЙ ТОЯ....ДЕТО РАЗБИВА БСП НА ИЗБОРИ ВЕЧЕ ДЕСЕТ ГОДИНИ ЛИ
16:18 30.03.2021
73 САМАРЯНИНА
Коментиран от #75
16:19 30.03.2021
74 НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ
16:19 30.03.2021
75 НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #73 от "САМАРЯНИНА":ЧАКАМЕ НИНОВА ДА СИ ПОДАРИ БЛУЗКАТА НА НЯКОЙ...ПА МАКАР И ОТ...БСП
Коментиран от #170
16:20 30.03.2021
76 пурко
16:21 30.03.2021
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Господ
16:21 30.03.2021
79 НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ
16:22 30.03.2021
80 КАК ЛЪЖЕ
16:22 30.03.2021
81 време им е
Коментиран от #84
16:22 30.03.2021
82 БОРИСОВ...ПАК МАЧКА ЯКО
16:23 30.03.2021
83 Сега знам
16:23 30.03.2021
84 БСТВ....ТЕЛЕВИЗИЯТА НА БСП КОМУНДЕТАТА
До коментар #81 от "време им е":А БСТВ КОГА ЗА....НИНОВА
16:25 30.03.2021
85 Овчаро
16:25 30.03.2021
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ
16:26 30.03.2021
88 инженер
16:26 30.03.2021
89 Уйке
Коментиран от #101
16:27 30.03.2021
90 тъпотиите му
16:27 30.03.2021
91 НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ
Коментиран от #93
16:27 30.03.2021
92 Практик
16:27 30.03.2021
93 РЕГО
До коментар #91 от "НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ":Чу ли какво каза РЕГО ?
16:28 30.03.2021
94 БОРИСОВ...ПАК МАЧКА ЯКО
Коментиран от #96, #99, #100
16:28 30.03.2021
95 ГОРКИЯ
16:28 30.03.2021
96 РЕГО
До коментар #94 от "БОРИСОВ...ПАК МАЧКА ЯКО":Не мисля така според последното проучване , ама истинско не платено от крадливата шайка БСП води с 3% над гроб !
16:31 30.03.2021
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Пепа
16:32 30.03.2021
99 захари
До коментар #94 от "БОРИСОВ...ПАК МАЧКА ЯКО":абе ти от простите ли си или от крадливите гробаджии. явно си от простите. горд ли си че си прост . а и те пожелавам с 200 ти си знаеш къде.
16:33 30.03.2021
100 до лудия
До коментар #94 от "БОРИСОВ...ПАК МАЧКА ЯКО":Това да не са ти олимпийски игри , няма значение кой бил , а кой ще управлява и това няма да е крадецът Борисов !
16:33 30.03.2021
101 някой си
До коментар #89 от "Уйке":Ама си много тъп уйке, първо се започва с инфраструктурата, а заводите който имахме то БСПто ги приватизираха и нарязаха за скрап !!!!!!!!,
Коментиран от #117
16:33 30.03.2021
102 КАРАДАЙЪ
16:34 30.03.2021
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 смъртзашиши
16:39 30.03.2021
106 ФЕЙК
16:41 30.03.2021
107 Е как
16:42 30.03.2021
108 ЧЕКАЙТЕ
16:42 30.03.2021
109 Филип Георгиев
Коментиран от #137
16:42 30.03.2021
110 Ементал
16:43 30.03.2021
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Procurer
16:45 30.03.2021
113 НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ
16:45 30.03.2021
114 ПСР
16:45 30.03.2021
115 0404
16:47 30.03.2021
116 саки
16:47 30.03.2021
117 Видно е
До коментар #101 от "някой си":Че т@пият си ти! Защо ти е градина без цветя!?! И заводите се приватизирана и нарязах при Костов. Или си пеленаче, или си с Алцхаймер и не помниш. Средно положение няма.
Коментиран от #128
16:47 30.03.2021
118 НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ
16:48 30.03.2021
119 ПУТИН
Коментиран от #133
16:48 30.03.2021
120 0404 продължение...
16:50 30.03.2021
121 НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ
16:51 30.03.2021
122 Чефо
16:52 30.03.2021
123 нали
16:53 30.03.2021
124 НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ
16:53 30.03.2021
125 С ОБИЧ МАЯ МА
16:56 30.03.2021
126 вили
16:56 30.03.2021
127 0404..продължение 2
16:57 30.03.2021
128 някой си
До коментар #117 от "Видно е":Нито съм едното нито другото, да при Костов ги приватизираха, НО КОЙ ГИ ПРИВАТИЗИРАХА. / Да нямаш и ти някой роднина лриватизатор, че се праеш на луд/
16:57 30.03.2021
129 заката
16:57 30.03.2021
130 НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ
16:57 30.03.2021
131 С ОБИЧ МАЯ МА
16:59 30.03.2021
132 НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ
16:59 30.03.2021
133 Иииии
До коментар #119 от "ПУТИН":Какво направи Борисов за Русия? Кое е това "много"?
16:59 30.03.2021
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ
17:03 30.03.2021
136 НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ
17:05 30.03.2021
137 някой си
До коментар #109 от "Филип Георгиев":на 4ти ще ти се изясни колко хора е отвратил............!
17:06 30.03.2021
138 БАЛКАНСКИ ПОТОК....ШАМАР ЗА БСП
17:07 30.03.2021
139 Ф 16....ТАРАЛЕЖ В ГАЩИТЕ НА...БСП
17:08 30.03.2021
140 СМЕТ
17:09 30.03.2021
141 НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ
Коментиран от #186
17:11 30.03.2021
142 НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ
17:12 30.03.2021
143 ТРОПЧО
Коментиран от #147
17:17 30.03.2021
144 GnG
Коментиран от #146
17:20 30.03.2021
145 НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ
17:21 30.03.2021
146 НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #144 от "GnG":ПОВДИГНИ ОБВИНЕНИЕ В СЪДА...В НЕТА ВСЕКИ МОЖЕ
17:22 30.03.2021
147 НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #143 от "ТРОПЧО":И ПОСЛЕ ОЩЕ ЧЕТИРИ ГОДИНИ.......БОРИСОВ ПРЕМИЕР......КОМАНДВАЩ ДЪРЖАВАТА
17:23 30.03.2021
148 Мила
17:23 30.03.2021
149 БОРИСОВ...ПАК МАЧКА ЯКО
17:24 30.03.2021
150 БОРИСОВ...ПАК МАЧКА ЯКО
17:27 30.03.2021
151 БОРИСОВ...ПАК МАЧКА ЯКО
Коментиран от #153
17:28 30.03.2021
152 баба Люга
17:33 30.03.2021
153 БАЦЕ БАЦИЛА
До коментар #151 от "БОРИСОВ...ПАК МАЧКА ЯКО":Като гледам ,как си се разпенил,явно е истина ,че БСП са дръпнали с 3-4 %.Лошо ,троле,ще изгниеш на Околовръстното!
Коментиран от #155
17:35 30.03.2021
154 ПАНДИЗ
17:37 30.03.2021
155 БОРИСОВ...ПАК МАЧКА ЯКО
До коментар #153 от "БАЦЕ БАЦИЛА":КОЙ БСП ЛИ....ТИЯ ДЕТО МЪЛЧАТ ЗА ШПИОНИТЕ КАТО КОМУНИСТИ НА РАЗПИТ.....
Коментиран от #157
17:41 30.03.2021
156 БОРИСОВ...ПАК МАЧКА ЯКО
Коментиран от #158
17:43 30.03.2021
157 БАЦЕ БАЦИЛА
До коментар #155 от "БОРИСОВ...ПАК МАЧКА ЯКО":Не знам,миличка,за шпионите,ти себе си гледай...
17:45 30.03.2021
158 Този коментар е премахнат от модератор.
159 НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ
Коментиран от #161
17:48 30.03.2021
160 НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ
17:49 30.03.2021
161 Този коментар е премахнат от модератор.
162 НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #161 от "БАЦЕ БАЦИЛА":РЕАЛНОСТ СА......А БСП КОГА...А ДРУГАРИ
Коментиран от #164
17:54 30.03.2021
163 БОРИСОВ...ПАК МАЧКА ЯКО
Коментиран от #165, #166
17:56 30.03.2021
164 Този коментар е премахнат от модератор.
165 БАЦЕ БАЦИЛА
До коментар #163 от "БОРИСОВ...ПАК МАЧКА ЯКО":Тия лозунги ги вземи от понеделник на Околовръстното,може някой да те съжали...
18:01 30.03.2021
166 БАЦЕ БАЦИЛА
До коментар #163 от "БОРИСОВ...ПАК МАЧКА ЯКО":Къде си ма,бойклук,да не хукна към Бюрото по труда?
18:03 30.03.2021
167 НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ
18:06 30.03.2021
168 НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ
18:07 30.03.2021
169 Голем
До коментар #39 от "НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ":Ма перост
18:20 30.03.2021
170 Много
До коментар #75 от "НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ":Гербав трол тука бе! Краят им наближава ;)) Смех :))
18:31 30.03.2021
171 НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ
Коментиран от #172
18:33 30.03.2021
172 Този коментар е премахнат от модератор.
173 Васил
19:13 30.03.2021
174 Този коментар е премахнат от модератор.
175 ФАКТ
19:22 30.03.2021
176 Този коментар е премахнат от модератор.
177 Колко трогателно!! Помогнал Спасителя на
19:42 30.03.2021
178 Касапинът
19:54 30.03.2021
179 Пъдарина
20:07 30.03.2021
180 626
20:17 30.03.2021
181 Е ся
21:03 30.03.2021
182 рени
21:28 30.03.2021
183 СЕКСОЛОГ
22:08 30.03.2021
184 абсурдистан
23:27 30.03.2021
185 Този коментар е премахнат от модератор.
186 Този коментар е премахнат от модератор.
187 Този коментар е премахнат от модератор.
188 дизайнер
До коментар #2 от "боко ПКП":Тоя нито е прабългарин, нито славянка. Вие обаче сте чукундури, Господ ви е правил по специален дизай - отблъскващ. ;)
11:54 31.03.2021
189 Знайко
20:04 31.03.2021
190 ФАКТ Е
20:11 31.03.2021
191 БАЧУ
21:26 31.03.2021