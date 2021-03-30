Борисов: Има много по-угоени дебелаци от мен (ВИДЕО)

Ти към кои се числиш - иновативен ли си, роботизиран ли си? Защото има едни страшни дебелаци, много по-големи дебелаци от мен, угоени, които искат да ме изкарат мен дебел, които говорят от името на умните и красивите. Я им кажи ти какво правиш в хирургията", обърна се премиерът Бойко Борисов към проф. Григор Горчев, който е с него по време на инспекция на строителството на магистрала "Хемус" в района на Плевен.

"Като седнете довечера в Плевен, може да им разкажеш какво си видял - мост след мост. На едното място копаем, на другото минаваме отгоре с мост. Това е много тежко и трудно строителство", каза още премиерът.

"Много говорят нашите опоненти. Но не знаят ние защо правим пътни възли и говорят, че така се оскъпява - ама как без тях да се качват от селата и градовете и те на магистралата. А ние правим за всички пътни възли, за да могат да ползват магистралата и да пътуват бързо за работа. Нека излязат и да кажат какво са направили", призова министър-председателят.

"Действайте и ние действаме. И не ги коментираме, а само показваме направеното", заключи Борисов.