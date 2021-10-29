За втори път арестуваха мъжа, заплашил Ива Митева с убийство

Любомир Яков, който беше арестуван заради заплаха за убийство към председателя на 45-тия и 46-тия парламент Ива Митева, е бил отново задържан.
По информация на bTV, Яков е арестуван пак заради същото – заплаха към Митева. Този път обаче той заплашвал и бившия премиер Бойко Борисов, според неофициални данни.
Арестът е станал факт на 28 октомври. Припомняме, че Яков вече е осъден на пробация.
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Коментари
1 Бойко Разбойко
Коментиран от #43
08:54 29.10.2021
2 Доротея
08:56 29.10.2021
3 Тоа па...?!
08:56 29.10.2021
4 Хаджи Генчо
08:56 29.10.2021
5 Пешеходец
08:57 29.10.2021
6 почвай ги
08:57 29.10.2021
7 Последния Софиянец
Коментиран от #37, #46
08:57 29.10.2021
8 Мераклия
08:58 29.10.2021
9 big
08:58 29.10.2021
10 сигурно
08:59 29.10.2021
11 ЕВРО НЮЗ
08:59 29.10.2021
12 Гешо Келешо
08:59 29.10.2021
13 за милиони няма закони за кокошка няма…
08:59 29.10.2021
14 де юре
09:00 29.10.2021
15 Последния Софиянец
09:01 29.10.2021
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Кочо
Коментиран от #19
09:02 29.10.2021
18 Мецана
До коментар #16 от "мечо":мечо и тези дето ти прибраха лаптопа и парата, с тях Ко праим? Искаш ли един лаптоп?
Коментиран от #24
09:03 29.10.2021
19 Последния Софиянец
До коментар #17 от "Кочо":Тя не е токачка,а болонка.
09:04 29.10.2021
20 Лост
09:07 29.10.2021
21 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #23, #26
09:09 29.10.2021
22 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #16 от "мечо":БОЙКО е до тук
Коментиран от #25
09:10 29.10.2021
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #18 от "Мецана":ТИ БЕШЕ ПРАВА ЗА СЪВЕТИТЕ ТИ не те слушам и патя
09:12 29.10.2021
25 мечо
До коментар #22 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Ще те гази мечка!
Коментиран от #29
09:12 29.10.2021
26 Механик
До коментар #21 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Ти па си много наред!
Коментиран от #30
09:13 29.10.2021
27 джаба
09:13 29.10.2021
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Мецана
До коментар #25 от "мечо":Здрасти мечо, като си купиш нов лаптоп, да не забравиш да се похвалиш!
09:15 29.10.2021
30 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #26 от "Механик":ВНИМАВАЙ какво си пожелаваш да не ти се сбъдне СВИШЕ
09:17 29.10.2021
31 Жоро
09:17 29.10.2021
32 !!!?
Коментиран от #35
09:18 29.10.2021
33 ЯКУДЗА
Коментиран от #44
09:19 29.10.2021
34 Карлуково
09:19 29.10.2021
35 Мецан
До коментар #32 от "!!!?":Василев публично разгроми Борисов! Няма мърдане! Или приема и пред цяла България е разбит или се скрива и става за смях и гавра и цяла България разбира за грабежа на ТИКВИТЕ!!!!
09:20 29.10.2021
36 опс
Коментиран от #38
09:21 29.10.2021
37 СТОЙКО
До коментар #7 от "Последния Софиянец":мръсен гербаджия си
Коментиран от #40
09:25 29.10.2021
38 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #36 от "опс":ПРА си и ЧОВЕЧЕН БРАВО
09:28 29.10.2021
39 Behemoth
09:32 29.10.2021
40 БОРУНА ЛОМ
До коментар #37 от "СТОЙКО":За,,,, ПОСЛЕДНИЯТ СЕЛЯНИН,,, БЕЗ КООЛОТО СИ ПРАВ!
09:34 29.10.2021
41 Раданч Татлъту
09:37 29.10.2021
42 интересно
10:02 29.10.2021
43 ГЕРБ
До коментар #1 от "Бойко Разбойко":Шиб...н тъп...к
Коментиран от #45
10:06 29.10.2021
44 ГЕРБ
До коментар #33 от "ЯКУДЗА":Радев в затвора
10:07 29.10.2021
45 айде
До коментар #43 от "ГЕРБ":тиквоооо скрий се в дупката си! Не си фактор вече
10:25 29.10.2021
46 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #7 от "Последния Софиянец":ти си ХАХОТО и внимавай с подигравките никой не е застрахован от инсулт
10:27 29.10.2021
47 кочоолу
11:46 29.10.2021
48 Смех
11:54 29.10.2021
49 Монтанчанин
12:15 29.10.2021
50 ФИЛИП ЕЙДЖИ
19:44 30.10.2021