За втори път арестуваха мъжа, заплашил Ива Митева с убийство

Любомир Яков, който беше арестуван заради заплаха за убийство към председателя на 45-тия и 46-тия парламент Ива Митева, е бил отново задържан.

По информация на bTV, Яков е арестуван пак заради същото – заплаха към Митева. Този път обаче той заплашвал и бившия премиер Бойко Борисов, според неофициални данни.

Арестът е станал факт на 28 октомври. Припомняме, че Яков вече е осъден на пробация.