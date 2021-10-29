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За втори път арестуваха мъжа, заплашил Ива Митева с убийство

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За втори път арестуваха мъжа, заплашил Ива Митева с убийство

  • любомир яков-
  • бойко борисов-
  • ива митева

Арестът е станал факт на 28 октомври

За втори път арестуваха мъжа, заплашил Ива Митева с убийство - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова

Любомир Яков, който беше арестуван заради заплаха за убийство към председателя на 45-тия и 46-тия парламент Ива Митева, е бил отново задържан.

По информация на bTV, Яков е арестуван пак заради същото – заплаха към Митева. Този път обаче той заплашвал и бившия премиер Бойко Борисов, според неофициални данни.
Арестът е станал факт на 28 октомври. Припомняме, че Яков вече е осъден на пробация.

България
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Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови

  • 1 Бойко Разбойко

    41 5 Отговор
    Помощ! Убиват ме!

    Коментиран от #43

    08:54 29.10.2021

  • 2 Доротея

    26 4 Отговор
    Да беше ги изтрепало горкото! Аман от гнилоч!

    08:56 29.10.2021

  • 3 Тоа па...?!

    21 3 Отговор
    На умрЕло куче- нож вади...?!?!

    08:56 29.10.2021

  • 4 Хаджи Генчо

    28 0 Отговор
    Ще заплаши и Байдън и Путин...Дайте му жълта книжка и не да занимавайте повече!

    08:56 29.10.2021

  • 5 Пешеходец

    33 2 Отговор
    Това е несериозно. Гешев е още на поста си, а всички крадци, ненаказани. Иначе се занимават с този човек, който е неспособен да направи, каквото и да е.

    08:57 29.10.2021

  • 6 почвай ги

    17 1 Отговор
    Баце е никой, а оная дето не може да вика Л и Р още повече.

    08:57 29.10.2021


  • 7 Последния Софиянец

    22 4 Отговор
    Пак постановки за да не дойде Тиквата на дебат с Асен Василев.

    Коментиран от #37, #46

    08:57 29.10.2021

  • 8 Мераклия

    15 2 Отговор
    И аз заплашвам Мая, ако ме закара на Малдивите в хубава вила, почвам я, 30-40-50-60 оргазма, в някой момент сърцето и няма да издържи и щастлива ще си отиде!

    08:58 29.10.2021

  • 9 big

    28 2 Отговор
    Боже, боже! Та те трябва да арестуват почти цялото българско население заради псувни и заплахи към Бойко Борисов!

    08:58 29.10.2021

  • 10 сигурно

    24 2 Отговор
    Заради тиквата са го прибрали ,защото той е най-ценното съкровище на държавата !!!!Без него и въздух нямаше да имаме !!!

    08:59 29.10.2021

  • 11 ЕВРО НЮЗ

    14 1 Отговор
    А какво се случва с тези които подлагат народа на бавна и сигурна смърт, но без заплаха или те карат да се ппдпишеш

    08:59 29.10.2021

  • 12 Гешо Келешо

    21 2 Отговор
    За Ива пробация,но за Бойко Борисов ще му дам доживот.Как така ще заплашва бащицата!?

    08:59 29.10.2021

  • 13 за милиони няма закони за кокошка няма…

    18 2 Отговор
    вижте как работи гешев !!! за заплаха за убийство вече втори път арест а за доказани снимки клипове с огромни несъответсвия с реалността на един тулуп нищо!!!

    08:59 29.10.2021

  • 14 де юре

    11 0 Отговор
    А дали не е откраднал и кокошка та затова да няма прошка !?

    09:00 29.10.2021

  • 15 Последния Софиянец

    19 2 Отговор
    То за заплахи срещу Бойко Борисов трябва да арестуват половин София.

    09:01 29.10.2021

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Кочо

    14 2 Отговор
    Друг е за тепане от ИТН! Тази токачка е най невинната там.

    Коментиран от #19

    09:02 29.10.2021

  • 18 Мецана

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "мечо":

    мечо и тези дето ти прибраха лаптопа и парата, с тях Ко праим? Искаш ли един лаптоп?

    Коментиран от #24

    09:03 29.10.2021

  • 19 Последния Софиянец

    11 2 Отговор

    До коментар #17 от "Кочо":

    Тя не е токачка,а болонка.

    09:04 29.10.2021

  • 20 Лост

    11 0 Отговор
    Той който ще ги убие изобщо няма да заплашва.

    09:07 29.10.2021

  • 21 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    8 2 Отговор
    ЧОВЕКА не е ДОБРЕ ПСИХИЧЕСКИ

    Коментиран от #23, #26

    09:09 29.10.2021

  • 22 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "мечо":

    БОЙКО е до тук

    Коментиран от #25

    09:10 29.10.2021

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Мецана":

    ТИ БЕШЕ ПРАВА ЗА СЪВЕТИТЕ ТИ не те слушам и патя

    09:12 29.10.2021

  • 25 мечо

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Ще те гази мечка!

    Коментиран от #29

    09:12 29.10.2021

  • 26 Механик

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Ти па си много наред!

    Коментиран от #30

    09:13 29.10.2021

  • 27 джаба

    3 2 Отговор
    тази вече взе да омръзва .....много нахална ли е или ДА КОЙ ЩА МОРИ МА.....ТАЗИ

    09:13 29.10.2021

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Мецана

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "мечо":

    Здрасти мечо, като си купиш нов лаптоп, да не забравиш да се похвалиш!

    09:15 29.10.2021

  • 30 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Механик":

    ВНИМАВАЙ какво си пожелаваш да не ти се сбъдне СВИШЕ

    09:17 29.10.2021

  • 31 Жоро

    1 0 Отговор
    ББ: Абе да не ме подозират мене ще взема да му кажа и мен да заплаши.

    09:17 29.10.2021

  • 32 !!!?

    3 2 Отговор
    Приеми Бойко и опровергай това. Така ще ги пратиш извън борда. Не приемеш ли значи е вярно и те стават първа политическа сила - ⚠ Асен Василев предизвика Бойко Борисов на дебат 📬 Днес в централата на ПП ГЕРБ бе изпратена официална покана за публичен дебат от името на Асен Василев до Бойко Борисов. По-долу прилагаме целия текст на поканата: "Г-н Борисов, По повод на Вашето изказване пред медиите от изминалите дни: „Да кажеш, че се крадат 8 милиарда от България, означава, че си рядко неграмотен.“, Ви каня официално на дебат, в който хората сами да преценят грамотността на всеки един от нас. Също да Ви покажа документи за грабежа, които Вие да опровергаете. Готов съм публично да се изправя срещу Вас и, базирано на грамотно четене и боравене с факти, документи и доклади да покажем на българския народ къде са техните 8 млрд. лева. Оставям на Вас да решите къде и кога преди изборите да се състои дебатът." Асен Василев

    Коментиран от #35

    09:18 29.10.2021

  • 33 ЯКУДЗА

    4 0 Отговор
    ВСИЧКИ мутри в затвора

    Коментиран от #44

    09:19 29.10.2021

  • 34 Карлуково

    3 1 Отговор
    Гълъбова е заета, ще става политик. Няма кой да лекува.

    09:19 29.10.2021

  • 35 Мецан

    8 1 Отговор

    До коментар #32 от "!!!?":

    Василев публично разгроми Борисов! Няма мърдане! Или приема и пред цяла България е разбит или се скрива и става за смях и гавра и цяла България разбира за грабежа на ТИКВИТЕ!!!!

    09:20 29.10.2021

  • 36 опс

    9 0 Отговор
    Момчето има нужда от помощ, а не от арести и пробация. Не виждате ли, че нищо не прави? Само дразни и пише небивалици, не е добре. Кой знае как го "обработват" в пробацията?! В цивилизованите страни има програми за особени случаи, има надзорници, които наставляват и подкрепят провинения. В Бг е обратното, закачат ли се куките, гонят една цел- да съсипят живота и съдбата на човек, да го убият по мъчителен начин чрез тормоз и репресии с години. Прокуратурата и съдебната система са жестоки, просъветски, нереформирани от зората на социализма.

    Коментиран от #38

    09:21 29.10.2021

  • 37 СТОЙКО

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    мръсен гербаджия си

    Коментиран от #40

    09:25 29.10.2021

  • 38 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "опс":

    ПРА си и ЧОВЕЧЕН БРАВО

    09:28 29.10.2021

  • 39 Behemoth

    2 1 Отговор
    Лудите...лудите да са ни живи и здрави... ха-ха...

    09:32 29.10.2021

  • 40 БОРУНА ЛОМ

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "СТОЙКО":

    За,,,, ПОСЛЕДНИЯТ СЕЛЯНИН,,, БЕЗ КООЛОТО СИ ПРАВ!

    09:34 29.10.2021

  • 41 Раданч Татлъту

    6 0 Отговор
    Това е Престъплението на века!Едно нещастно и психично болно момче,искапда унищожи политическият "елит" на Република България!🙉🤡👍

    09:37 29.10.2021

  • 42 интересно

    0 0 Отговор
    Него пък защо? ;)

    10:02 29.10.2021


  • 43 ГЕРБ

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Бойко Разбойко":

    Шиб...н тъп...к

    Коментиран от #45

    10:06 29.10.2021

  • 44 ГЕРБ

    1 4 Отговор

    До коментар #33 от "ЯКУДЗА":

    Радев в затвора

    10:07 29.10.2021

  • 45 айде

    4 0 Отговор

    До коментар #43 от "ГЕРБ":

    тиквоооо скрий се в дупката си! Не си фактор вече

    10:25 29.10.2021

  • 46 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    ти си ХАХОТО и внимавай с подигравките никой не е застрахован от инсулт

    10:27 29.10.2021

  • 47 кочоолу

    0 0 Отговор
    Фалшива новина и пълни глупости и манипулация е информацията Утре сигурно ще скъса пак накой мениксус . Стига сте ни занимавали с тозо лъжец измамник и кръдец .Да се озапти заедно с мутрите ,бандите и шайките около него

    11:46 29.10.2021

  • 48 Смех

    0 0 Отговор
    тоя изобщо не е заплашвал никой... пак някъв цирк се играе Вижте го тоя не може да заплаши и кучето пред блока... какво ще направи ще се повози в градския. Някой го ползва за бушон си мисля...

    11:54 29.10.2021

  • 49 Монтанчанин

    0 0 Отговор
    Ората са казали,че куче къде лсе не апе,ако е сакал да ги трепе,да ги е отрепал.

    12:15 29.10.2021

  • 50 ФИЛИП ЕЙДЖИ

    0 0 Отговор
    поръчител?който има сметка?да не остане без работа?с бюджет милиони?

    19:44 30.10.2021

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