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Задържаха микробус с 26 нелегални мигранти в Бургаско

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Задържаха микробус с 26 нелегални мигранти в Бургаско

  • микробус-
  • нелегални мигранти-
  • граничните полицаи

Те са без документи, твърдят, че са афганистански граждани

Задържаха микробус с 26 нелегални мигранти в Бургаско - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Микробус с 26 нелегални мигранти беше задържан в Бургаско, съобщиха от "Гранична полиция".

На 24 ноември в района на село Присад граничен полицейски наряд спрял за проверка микробус, управляван от 27-годишен мъж от Бургас.

При извършената проверка граничните полицаи са установили 26 мъже без документи за самоличност, по техни данни афганистанските граждани.

Шофьорът и нелегалните мигранти са задържани. Уведомена е прокуратурата, образувано е досъдебно производство.

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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЕРДО

    10 0 Отговор
    ЛУКАШЕНКО ГИ Е ПРАТИЛ

    Коментиран от #17

    14:51 25.11.2021

  • 2 случаен

    17 0 Отговор
    Като са без документи да отиват там,откъдето са дошли.Интересно,защо почти всички са без документи.................без повече размишления.Работата е почти ясна.

    Коментиран от #14

    14:51 25.11.2021

  • 3 СТАРШИНАТА

    17 3 Отговор
    ЯБЕ ТЮФЛЕЦИТЕ ВОЕННИ ДЕТО СА ПРАТЕНИ КАКВО ПРАВЯТ???? СПЯТ ПО ЦЯЛ ДЕН. ТЪПАНАРСКА НАТОВСКА АРМИЯ, ЕДНИ МИГРАНТИ НЕМОЖЕ ДА СПРЕ А ЧУЖДИ ВОЙСКИ ЩЕ СПИРА!!!! ПАСИ САЛАМИ КО СТАВА С ТАЯ ГАШНИЧЕСКА НАТОВСКА АРМИЯ?????ПО ТОШОВО ВРЕМЕ ПИЛЕ НЕМОЖЕШЕ ДА ПРЕФРЪКНЕ. СЕГА ПАЗЯТ ПОЛИЦАЙ ОТ ЕС ,НАЩА ГРАНИЧНА И ТЮФЛЕЦИ ОТ АРМИЯТА И ЦЯЛ АВТОБУС МУДЖИХИДИНИ МИНАЛИ ПРЕЗ ОГРАДАТА??????

    Коментиран от #4

    14:53 25.11.2021

  • 4 Фелдфебел

    14 1 Отговор

    До коментар #3 от "СТАРШИНАТА":

    Старши, първият ти минус е от мен: сложих ти го като стигнах в коментара ти до МИГРАНТИ.Това НЕ са мигранти, това са ПРЕСТЪПНИЦИ. Схващаш ли разликата???

    Коментиран от #5

    15:00 25.11.2021

  • 5 СТАРШИНАТА

    11 0 Отговор

    До коментар #4 от "Фелдфебел":

    КАПИШ! НАПЪЛНО СИ ПРАВ, НО СЕ ПРИТЕСНЯВАХ МИСИРКИТЕ ДА НЕ МЕ ИЗТРИЯТ КАТО КАЖА ИСТИНАТА. ТЕ СА ВОЙНИЦИ НА ИСЛЯМА ОТ АЛ КАЙТА И ДАЕШ

    Коментиран от #10

    15:03 25.11.2021

  • 6 покруса

    16 0 Отговор
    Пак ще ги настанят в център за мигранти и българите ще ги хрантутят. Като че ли 240 депутати не им стигат.

    15:12 25.11.2021


  • 7 Даргаи

    9 0 Отговор
    Отивали на гости по покана на баба Меркел отпреди 2 г. Уважават я хората, ама не ги пускат тези жандаре..

    15:15 25.11.2021

  • 8 УЖ ГНАНИЧНА

    10 0 Отговор
    ПОЛИЦИЯ А ХОДИ ПО СЕЛА И ГРАДОВЕ. ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ ТРЯБВА ДА БЕДЕ НА ГРАНИЦАТА. ДА ПАЗИ ГРАНИЦАТА,ОГРАДАТА. АЗ НА СЕЛО ИМАМ ПО СТАБИЛНА ОГРАДА. НО ЧЕКМЕДЖЕТАТА СА ПЪЛНИ С ЕВРА.

    15:19 25.11.2021

  • 9 pbdan

    12 0 Отговор
    Трябвa oгрaдa, миннo пoлe, нa вceки 500м вишки c ПКТ и влизaнe caмo прeз КПП. Пуcкaнe caмo нa жeни, дeцa дo14г. и мъжe нaд 60г. Тoвa e прoфилът нa бeжaнцитe, a нe 100% мъжe 20-40г. кaктo e ceгa.

    15:36 25.11.2021

  • 10 Фелдфебел

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "СТАРШИНАТА":

    Разбирам те, но ... риск печели -риск губи! Аз си го писах ачик-ачик, и минах между капките. А иначе, като изключим терминологията, която никак не трябва да подценяваме, си прав!

    15:50 25.11.2021

  • 11 Дедовата ръкавичка

    7 0 Отговор
    Къв микробус то това макробус

    Коментиран от #13

    16:14 25.11.2021

  • 12 В Англия трафиканта доживот

    6 0 Отговор
    Тук кога??????

    16:16 25.11.2021

  • 13 хармоника

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Дедовата ръкавичка":

    Цял Икарус е бил тоя "микро"бус ...Апропо... спомням си ,че мен, българина, ме глобиха преди доста години при една проверка, че не си носех личната карта с цели 50 лева - въпреки,че нямаше проблем да бъда разпознат и идентифициран в малкият ми провинциален град ...а тия поне глобяват ли ги ? Да не казвам, че и много по-голяма НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ носят за ПРЕМИНАВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА НИ ГРАНИЦА !

    Коментиран от #15

    16:33 25.11.2021

  • 14 По-случаен

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "случаен":

    "Почти" всички ли били без "дукименти"? Цитирай ми ПОНЕ ЕДИН случай, когато някой от тия, хм, апапи, за разлика от незагубимия телефон, не си е изгубил и тескерето???

    17:41 25.11.2021

  • 15 акардьон

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "хармоника":

    Не, драги, "глобените" ще сме пак ние с тебе - тез душици за сметка на чии , мислиш, данъци, ще поминуват в т.н. центрове, ъ?

    17:44 25.11.2021

  • 16 Адама

    0 0 Отговор
    Ако бяхме нормална държава и обединен народ,каквите не сме в последните 31 години,такива се разстрелват на място ! Нека после някой идва !

    18:19 25.11.2021

  • 17 ФИЛИП ЕЙДЖИ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ЕРДО":

    Путин!Но са със зелен сертификат!

    19:23 25.11.2021

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