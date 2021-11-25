Задържаха микробус с 26 нелегални мигранти в Бургаско

Микробус с 26 нелегални мигранти беше задържан в Бургаско, съобщиха от "Гранична полиция".
На 24 ноември в района на село Присад граничен полицейски наряд спрял за проверка микробус, управляван от 27-годишен мъж от Бургас.
При извършената проверка граничните полицаи са установили 26 мъже без документи за самоличност, по техни данни афганистанските граждани.
Шофьорът и нелегалните мигранти са задържани. Уведомена е прокуратурата, образувано е досъдебно производство.
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЕРДО
Коментиран от #17
14:51 25.11.2021
2 случаен
Коментиран от #14
14:51 25.11.2021
3 СТАРШИНАТА
Коментиран от #4
14:53 25.11.2021
4 Фелдфебел
До коментар #3 от "СТАРШИНАТА":Старши, първият ти минус е от мен: сложих ти го като стигнах в коментара ти до МИГРАНТИ.Това НЕ са мигранти, това са ПРЕСТЪПНИЦИ. Схващаш ли разликата???
Коментиран от #5
15:00 25.11.2021
5 СТАРШИНАТА
До коментар #4 от "Фелдфебел":КАПИШ! НАПЪЛНО СИ ПРАВ, НО СЕ ПРИТЕСНЯВАХ МИСИРКИТЕ ДА НЕ МЕ ИЗТРИЯТ КАТО КАЖА ИСТИНАТА. ТЕ СА ВОЙНИЦИ НА ИСЛЯМА ОТ АЛ КАЙТА И ДАЕШ
Коментиран от #10
15:03 25.11.2021
6 покруса
15:12 25.11.2021
7 Даргаи
15:15 25.11.2021
8 УЖ ГНАНИЧНА
15:19 25.11.2021
9 pbdan
15:36 25.11.2021
10 Фелдфебел
До коментар #5 от "СТАРШИНАТА":Разбирам те, но ... риск печели -риск губи! Аз си го писах ачик-ачик, и минах между капките. А иначе, като изключим терминологията, която никак не трябва да подценяваме, си прав!
15:50 25.11.2021
11 Дедовата ръкавичка
Коментиран от #13
16:14 25.11.2021
12 В Англия трафиканта доживот
16:16 25.11.2021
13 хармоника
До коментар #11 от "Дедовата ръкавичка":Цял Икарус е бил тоя "микро"бус ...Апропо... спомням си ,че мен, българина, ме глобиха преди доста години при една проверка, че не си носех личната карта с цели 50 лева - въпреки,че нямаше проблем да бъда разпознат и идентифициран в малкият ми провинциален град ...а тия поне глобяват ли ги ? Да не казвам, че и много по-голяма НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ носят за ПРЕМИНАВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА НИ ГРАНИЦА !
Коментиран от #15
16:33 25.11.2021
14 По-случаен
До коментар #2 от "случаен":"Почти" всички ли били без "дукименти"? Цитирай ми ПОНЕ ЕДИН случай, когато някой от тия, хм, апапи, за разлика от незагубимия телефон, не си е изгубил и тескерето???
17:41 25.11.2021
15 акардьон
До коментар #13 от "хармоника":Не, драги, "глобените" ще сме пак ние с тебе - тез душици за сметка на чии , мислиш, данъци, ще поминуват в т.н. центрове, ъ?
17:44 25.11.2021
16 Адама
18:19 25.11.2021
17 ФИЛИП ЕЙДЖИ
До коментар #1 от "ЕРДО":Путин!Но са със зелен сертификат!
19:23 25.11.2021