Почина барабанистът на "Moody Blues"

Греъм Едж, барабанистът и съосновател на "Moody Blues", почина на 80 години. Смъртта му потвърди фронтменът на групата Джъстин Хейуърд на страницата ѝ в интернет. Той нарече Едж "гръбнакът" на британската банда, пише life.dir.bg.

„Денят е много тъжен. Неговият звук и личност присъстват във всичко, което направихме заедно и за щастие това ще продължи. Навремето, когато ми каза, че се оттегля, знаех, че без него вече не може да има "Moody Blues". И точно така се случи... Може да се каже, че със своята безгранична любов към музиката той поддържаше групата заедно през всичките години.

В края на 60-те години се превърнахме групата, за която Греъм винаги е мечтал, той бе не само нейният барабанист, но и нейното сърце. Той донесе красотата на звученето, като същевременно създаде необходимата атмосфера, без която музиката ни никога нямаше да постигне същия успех", разказва Хейуърд.

Спомняйки си ранните дни, той каза:

"Когато за първи път се присъединих към групата, Греъм и родителите му бяха много мили към мен. През първите две години той и аз живеехме заедно или в съседство един с друг - и въпреки че нямахме почти нищо общо, забавлявахме се и се смеехме през цялото време. Правехме това, което беше най-добрата музика в живота ни“, споделя певецът.

"Той беше един от великите герои в бизнеса и никога повече няма да има такъв като него. Моите най-искрени съболезнования на семейството му", завършва обръщението си.

Едж е роден в Рочестър, Стафордшир, на 30 март 1941 г., но като дете се местив Бирмингам със семейството си. Той се присъединява към Рей Томас и Майк Пиндър, за да сформира "Moody Blues" през 1964 г.

През 1974 г., по време на прекъсване в записите и турнета на групата, барабанистът издава първия си самостоятелен сингъл, озаглавен "We Like To Do It/Shotgun". На следващата година пуска на пазара първия си самостоятелен албум - "Kick Off Your Muddy Boots", в който е включена песента "The Tunnel/Bareback Rider".

Според уебсайта на групата, той е бил фен на ветроходството, голфа и научната фантастика.

"Moody Blues" беше въведена в Залата на славата на рокендрола през 2018 г. Тя издаде последния си албум през 2003 г., припомня БТА. Сред хитовете ѝ са "Nights in White Satin'', "Tuesday Afternoon'', "I'm Just a Singer (In a Rock and Roll Band)''. Издала е 16 студийни албума.