Американка правила секс с Борис Джонсън, докато жена му я няма

Американската бизнесдама Дженифър Аркъри в неделя разкри, че е правила секс с британския премиер Борис Джонсън в семейния му дом, докато бившата му съпруга Марина Уилър отсъствала, пише The Mirror, цитиран от bg-voice.com.

Тя разказва как двамата чели Шекспир, преди да правят секс на дивана и показва селфи, което тя е направила в градската къща на тогавашния кмет на Лондон, която той споделя със съпругата си Марина Уилър.

Аркъри тя също така разкрива, че се е чувствала неудобно, след като е правила секс в семейния дом на премиера.

Говорейки за интимния момент в хола му през март 2016 г., тя казва: „Обсъждахме някои от последните глави от неговата книга. Той каза: „Напълно блокирал съм като писател. Трябва да разбера какво се опитвам да кажа, но искам да го чуеш. Наистина имам нужда от теб, скъпа, наистина имам нужда от теб.“

Преминахме към четенето на„ Макбет “, което беше един вид рутинна игра, която имахме. Казах, „Нека да преминем към добрите неща“. Той отговори: „Обичам това в теб, просто искаш да стигнеш до добрата част.“

„След като правихме любов … почувствах се лошо, когато бях там в семейния му дом и го виждах такъв, но не можех да не обичам чувството, че си желан.“

Марина, за която Джонсън казал, че е на работа по това време, се прибрала у дома само минути след като любовницата му си тръгнала. Аркъри добави:

„Ако бях останала още 10 минути, щях да съм в къщата, когато Марина се върне. Това не е страхотно чувство. Бяхме заедно в семейния му дом и в някои отношения беше забавно, но не беше както трябва. И това не беше еднократно.“

Съобщенията между двойката показват как Джонсън е изпратил на Аркъри имейл с адреса на къщата в Ислингтън, Северен Лондон, преди да каже, че иска да „провери, дали брегът ще бъде чист“.



След като ѝ дават зелена светлина, Аркъри пристига. Джонсън налива две чаши червено вино, но трябвало да хукне към магазина, когато осъзнава, че е забравил да купи сирене – оставяйки любовницата си сама.



Американската бизнесдама не оценява високо кулинарните умения на Джонсън. Тя определи ястието с паста, което ѝ сервирал, като „напълно негодно за консумация“ и добавя: „Той едва намира чорапите си, камо ли да приготвя вечеря. Беше ужасно. Този човек беше напълно безполезен в кухнята. ”



Аркъри разкрива, че Джонсън говорел малко за семейството си и тя „никога не е задавала въпроси“, но в началото на 2016 г. започва да се чувства все по-неудобно от това, което тя описва като тяхната четиригодишна връзка.



Текстовете, видени от Mirror, показват, че тя е изпратила съобщение на Джонсън да измие чиниите, след като си е тръгнала, за да не заподозре жена му нищо. Аркъри дори му казва да изпразни кошчетата, след като изхвърля чорапите си в един от тях.



Американката твърди, че са се виждали редовно зад гърба на Марина, за която Борис Джонсън се ожени през 1993 г. В неделя тя каза пред Sunday Mirror, че връзката ѝ с премиера е започнала през август 2012 г. – часове преди той да седне до кралските особи на церемонията по откриването на Параолимпийските игри.

