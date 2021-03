Марсоходът Curiosity засне облак в небето на Марс (ВИДЕО)

Само за няколко дни видеоклип за природните промени на червената планета придоби широка популярност. На видеото се вижда облак, който плавно преминава над каменен пейзаж, пише Блиц.

Авторът на видеото - Пол Бърн е известен като научен сътрудник, който заема длъжността асистент по планетарни науки. Осем снимки Бърн показва съвсем ясно как сив облак преминава над седемметровата планина Мерку.

Clouds in the sky, gently passing overhead.



On Mars, Friday, March 19, 2021. pic.twitter.com/jJpemPefIV