Шарън Стоун била изнасилвана от дядо си, уголемили ѝ бюста без нейно съгласие и още смущаващи истории за актрисата

Актрисата Шарън Стоун разкри, че тя и сестра ѝ - Кели, са били насилвани сексуално като деца от дядо им. По думите ѝ баба им е улеснила това, като ги е заключвала всички заедно в една стая. За случилото се тя призна в новата си книга "Красотата да живееш два пъти".

Дядото на Стоун умира, когато тя е на 14 години. За да се увери, че той наистина е мъртъв, го натиснала с пръст, докато е в ковчега, пише Dailymail.co.uk, цитиран от NOVA.

"Изпитах удовлетворение, че наистина вече всичко свърши", разказа актрисата.

Като дете Шарън Стоун била изключително надарена. Тя завършила втори клас, когато била едва на пет години. В книгата си тя говори и за инсулта, който получи, когато беше на 43 години.

„Научих се да виждам нещата по различен начин. Научиха ме животът и смъртта", каза още тя.

В автобиографична книга актрисата разказва още скандални подробности от живота си, като това, че когато се събудила след операция за отстраняване на доброкачествени тумори от гърдите ѝ през 2001 г., тя установила, че размерът им е увеличен, защото лекарят преценил, че тя "ще изглежда по-добре с по-голям бюст".

"Когато ми махнаха превръзката, установих, че бюстът ми е с един размер по-голям", пише Стоун и допълва, че според лекаря този размер подхождал повече на дължината на бедрата ѝ. "Беше променил тялото ми без мое знание и съгласие", казва.

Тези случаи са малка част от смущаващите истории, описана от 63-годишната Стоун в книгата ѝ "The Beauty of Living Twice".