Създадоха първия в света унисекс презерватив

Гинеколог от Малайзия създаде първия в света унисекс презерватив, който може да се използва както от жени, така и от мъже, съобщиха световните информационни агенции.

Изработен от медицински материал, който обикновено се използва за превръзки за наранявания и рани, презервативът има лепило за прикрепване към вагината или пениса, разказва SkyNews

Изобретателят Джон Тан Ин Чин, който работи за компания за доставка на медицински продукти, се надява продуктът да бъде използван от хората за по-добър контрол на сексуалното здраве, независимо от техния пол или сексуална ориентация.

The condoms are made using polyurethane, a material which features in transparent wound dressings that are so thin "once you put it on, you often don't realise that it's there" https://t.co/UGEAn7UuSE