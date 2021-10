Разюздана девойка танцува на масата, но ... (ВИДЕО)

По време на моминско парти, едно от момичетата решило да използва масата извън не по предназначение. Героинята на видеото се качила на нея и решила да устрои горещ танц. Тя обаче била твърде небрежна, пише БЛИЦ. В един момент небрежното момиче разбило с главата си лампа под формата на топка.

Вижте цялото "изпълнение" във видеото:

A girl from a hen party who came to drag brunch today showed us this video from their air bnb last night and I’ve watched it 763,876 times and I am deceased deceased deceased pic.twitter.com/5q6HDYEFd5