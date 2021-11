Колко стар е най-старият дървен артефакт в света и какви тайни крие? (ВИДЕО)

Създаден през мезолита, малко след края на последната ледникова епоха, Шигирският идол е най-старото известно дървено изкуство в света. Любопитната резба, наподобяваща тотемен стълб, успява да се запази през хилядолетията в киселинната, антимикробна среда на торфеното блато Шигир в Уралските планини в Русия.

Днес артефактът е изложен в Свердловския регионален краеведски музей в Екатеринбург, Русия, където учените продължават с опитите да разгадаят мистериите около него.

Дървеният идол, който определено трябва да ни накара да преосмислим предположенията за праисторическото общество, е открит през 1890 г. на дълбочина 4 м в торфеното блато. Професор Д. И. Лобанов съединява основните фрагменти от общо 10-те намерени фрагмента, за да възстанови скулптура с височина 2,8 м.

През 1914 г. археологът В. Толмачев предлага друг вариант на реконструкция чрез добавяне на неизползваните фрагменти. Неговата реконструкция предполага, че първоначалната височина на статуята е 5,3 м. По-късно част от тези фрагменти са загубени, като остават само рисунките на Толмачев, разказват от nationalgeographic.bg.

'We are a long way from unravelling the ancient code left by the creators of the Shigir Idol. There is nothing in the world similar to the Idol'. The Shigir Idol is on display at the Sverdlovsk Regional History Museum in Yekaterinburg https://t.co/m4Av92knmc pic.twitter.com/Z0UD4xeoa2