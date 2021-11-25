Юлиан Вергов вече не прилича на себе си (СНИМКА)

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Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 -20.03) Ден пъстър и шарен като есен. Ще има любов, ще има действие, ще има споделяне, ще има много работа, но някак ще ви остави усещане за пълнота и топлина.

Водолей (21.01 -19.02) За нови неща изобщо не е време, по-скоро е за изчистване на старите. Използвайте деня, за да си прегледате гардероба, шкафовете и изобщо, за да се освободите от нещата, които не сте използвали отдавна. Ден за освобождение.

Козирог (23.12 -20.01) Имате доста енергия и сте склони да си поставяте неизпълними задачи. Малко се надценявате, къде остана трезвата ви преценка за нещата. А и нужно ли е да свършите всичко точно днес и сега?

Стрелец (23.11 -22.12) Денят е бавен, земен, муден. Време за възстановяване на силите и релаксация. Дори и Вие трябва да си отдъхвате отвреме-навреме.

Скорпион (24.10 -22.11) Доста нестандартен ще Ви се стори днешният ден, но пък забавен. Може да сте малко прибързани в думите и действията си, но този път околните ще Ви приемат по-благосклонно. Все пак проявявайте повече такт.

Везни (24.09 -23.10) Малко нервен ден. Околните ще Ви дразнят с мудността си, а самите Вие също няма да сте особено бързи. Опитайте първо да извадите кораба от собственото си око и тогава дръжте сметка за треската в чуждото. Вие обикновено сте обективни, но днес нещо сте объркали личната си посока.

Дева (24.08 -23.09) Ще сте твърде неспокойни и притеснителни днес. Хубаво е понякога да спирате да се тревожите и просто да се отпуснете, да дадете шанс на нещата да се случват. Доверете се на Вселената.

Лъв (24.07 -23.08) Сами си генерирате проблем, стаявайки чувствата и страховете си. Опитайте да сте по-смели и открити, само може да спечелите от това.

Рак (22.06 -23.07) Днешният ден посветете на малките радости в живота, без да напрягате много ума и мускулите си. Именно едно такова разпускащо прекарване на времето, ще ви зареди с нови сили.

Близнаци (22.05 -21.06) Днес е вашият ден да участвате в споделяне проблемите на битието.Бъдете готови да изслушате проблемите на другите и да им съчувствате.Само не приемайте всичко навътре,че тогава става опасно.

Телец (21.04 -21.05) Като цяло оптимистична ще е настройката Ви за деня и все пак сякаш нещо Ви гнети. Опитайте се да действате по-решително. Известна импулсивност няма да е излишна. Просто бъдете проактивни за всякакви ситуации.