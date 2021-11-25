ФАКТИ.БГ
Новини »
Любопитно »
Юлиан Вергов вече не прилича на себе си (СНИМКА)

7 2697

Юлиан Вергов вече не прилича на себе си (СНИМКА)

  • юлиан вергов-
  • снимка-
  • инстаграм

Той качи неузнаваема снимка в своя профил

Юлиан Вергов вече не прилича на себе си (СНИМКА) - 1
Интернет снимка
Божидара Найденова Божидара Найденова Автор във Fakti.bg

Любимецът на женската публика, Юлиан Вергов , предизвика истински бум със снимка, която самият той качи в Инстаграм. На нея актьорът е буквално неузнаваем - с много прошарена коса и атрактивен мустак:

Интернет снимка

Юлиан Вергов вече не прилича на себе си (СНИМКА)

„Май малко са ме докарали“, гласи шеговитото описание към снимката, пише zajenata.bg

Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 14 гласа.

Свързани новини

Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa или ca нaпиcaни изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТаУмВзе

    31 4 Отговор
    Халтурката няма как да не се изгаври и с Вазов!

    Коментиран от #7

    16:16 25.11.2021

  • 2 Е и

    21 8 Отговор
    Алкохолът не прощава. Но къде е връзката на Иван Вазов с това нищожество, май само автора на статийката си знае...

    Коментиран от #4

    16:18 25.11.2021

  • 3 явко

    8 0 Отговор
    Много е готина тази мода - известни личности да качват реланите си снимки. Дори леко се състаряват - така де, човек не става по-млад, не е лошо да се хвърли подлед няколко гоидини напред. Доста хора си живеят в инстаграм с напълно ментясали снимки. Страх ги е да си покажат носа навън. Бабичка и дядко си чатят през аватарите нкато 20 години по-млади и много по-секси личности, каквито те никога не са били. Лудост.....

    16:25 25.11.2021

  • 4 айде бе

    12 1 Отговор

    До коментар #2 от "Е и":

    Човекът гони шейсеттака. Когато ти минеш 50 , виж се в огледалото!

    16:25 25.11.2021

  • 5 Bmw

    10 4 Отговор
    Тоя какъв любимец е незнам.Но на мен ми е мнооого противен.

    16:55 25.11.2021

  • 6 Посетител

    9 0 Отговор
    Нямаше ли някаква продукция - театър/кино - където Вергов да изпълнява ролята на Иван Вазов? Така че, снимката явно е от там, след усилията на гримьорите а не негова прищявка.

    16:59 25.11.2021

  • 7 алооо

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "ТаУмВзе":

    Браво, много сполучлив грим!

    18:33 25.11.2021