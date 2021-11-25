Юлиан Вергов вече не прилича на себе си (СНИМКА)

Любимецът на женската публика, Юлиан Вергов , предизвика истински бум със снимка, която самият той качи в Инстаграм. На нея актьорът е буквално неузнаваем - с много прошарена коса и атрактивен мустак:
Интернет снимка
„Май малко са ме докарали“, гласи шеговитото описание към снимката, пише zajenata.bg
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Оценка 3.1 от 14 гласа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ТаУмВзе
Коментиран от #7
16:16 25.11.2021
2 Е и
Коментиран от #4
16:18 25.11.2021
3 явко
16:25 25.11.2021
4 айде бе
До коментар #2 от "Е и":Човекът гони шейсеттака. Когато ти минеш 50 , виж се в огледалото!
16:25 25.11.2021
5 Bmw
16:55 25.11.2021
6 Посетител
16:59 25.11.2021
7 алооо
До коментар #1 от "ТаУмВзе":Браво, много сполучлив грим!
18:33 25.11.2021