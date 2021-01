Юрген Клоп: Нито за секунда не съм си и помислял, че мога да съм в Ман Юнайтед

Наставникът на Ливърпул Юрген Клоп заяви, че е в прекрасни отношения с легендарния мениджър на големия съперник на „мърсисайдци“ Манчестър Ютнайтед - Сър Алекс Фъргюсън, но нито за миг през не си е представял, че би могъл да поеме „червените дяволи“.

По-късно днес Ливърпул приема лидера в класирането на Висшата лига Манчестър Юнайтед на „Анфийлд“ в сблъсък, който би могъл да се окаже с огромно значение в борбата за титлата този сезон.

„Никога не съм си и помислял, че би могло да бъде в Манчестър, нито за секунда, тук съм напълно доволен. На правилното място съм. Дори времето в Ливърпул е по-хубаво, отколкото в Манчестър!“, заяви Клоп, в чието лице Фъргюсън е виждал отличен вариант за мениджър на „червените дяволи“ по времето, когато германецът е бил още старши треньор на Борусия Дортмунд.

🗣️ 'I never thought how it would have been at Manchester - not for one second. I'm completely fine here, I'm in the right place'



Jurgen Klopp is asked if Sir Alex Ferguson has forgiven him after turning down Manchester United before taking over Liverpool... pic.twitter.com/21sW9pWGu5