Ман Сити има още един вариант, ако се провали с Холанд

Лидерът в английската Висша лига Манчестър Сити обмисля да отправи оферта за звездата на Тотнъм Хари Кейн през лятото, ако не успее да подпише с трансферната си цел №1 - Ерлинг Холанд.

„Times“ пише, че норвежецът е първи избор на мениджъра Хосеп Гуардиола за наследник на напускащия след края на сезона Серхио Агуеро. Според информацията, ако Сити не успее да убеди звездата на Борусия Дортмунд да се присъедини към тима, то Кейн е една от алтернативите.

Manchester City will consider making a bid for Harry Kane if they are unable to sign their top transfer target Erling Haaland this summer.



Haaland, the 20-year-old Borussia Dortmund striker, is City’s first choice to replace Sergio Agüero | @hirstclass https://t.co/9nu4mRAEQW