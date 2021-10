Леле какъв гол: Това не се вижда всеки ден (ВИДЕО)

Нападателят на Портланд Тимбърс Дейрън Асприля стана звезда в социалните мрежи след гола си за победата с 2:0 над Сан Хосе в първенството на САЩ.

29-годишният колумбиец копира изпълнението на Златан Ибрахимович в контролата Швеция - Англия (4:2) през 2012 година и се разписа със задна ножица извън наказателното поле.

Dairon Asprilla with an absolute absurd finish🤯



Zlatan still influencing MLS...pic.twitter.com/lEig7sMRnN