Германец каза „Да“ на Манчестър Юнайтед, но под условие

Манчестър Юнайтед изглежда няма да успее да убеди водещите си кандидати за мениджърския пост да се включат в тима по средата на сезона, но поне клубът е близо до подсигуряване услугите на временен специалист, който да измести Майкъл Карик от поста. Това е Ралф Рангник, според The Athletic.

63-годишният германец понастоящем изпълнява функцията на спортен директор в Локомотив Москва, а договорът му е до лятото на 2024 г.

Рангник обаче е поставил условие на администрацията, с което иска да си гарантира реални ръководни права до края на сезон 2021/22, а не да бъде обикновен изпълнител на заповеди.

Журналистът Фабрицио Романо заяви, че семейство Глейзър са приели условието, но евентуалната сделка ще бъде оповестена, едва когато се стигне до споразумение с ръководството на Локомотив, за да бъде освободен Ралф Рангник.

Ralf Rangnick told Man Utd board on Monday he’ll accept this interim job only if future ‘consultancy’ with power on club choices will be included in the deal. Man Utd are prepared to accept this condition. 🔴🇩🇪 #MUFC



Talks now on with Lokomotiv as advanced by @TheAthleticUK. pic.twitter.com/VA3XSb0eef