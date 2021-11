Жребият определи един измежду Италия и Португалия да не играе на Световното в Катар

Последните два европейски шампиона попаднаха в общ поток на баражите за Световното първенство в Катар през 2022 г. Това са Италия и Португалия, които ще спорят съответно със Северна Македония и Турция.

Тиаго Мендес избираше подставените тимове в жребия на ФИФА, който се проведе онлайн с оглед противоепидемичните мерки.

Лотар Матеус пък избираше нациите от непоставените тимове и прати две от съседките ни в най-трудния поток.

Ето и как изглеждате трите потока, които ще определят последните три участника от Европа на Мондиала:

В първия поток победителят измежду Уелс и Австрия ще домакинства на финала с победителя от Шотландия и Украйна. Русия или Полша ще бъдат домакини на победителя между Швеция и Чехия. А Португалия или Турция ще приемат Италия или Северна Македония. Това бе определено отново с жребий, но от Кристиян Карембьо.

Първите срещи ще се изиграят на 24 март 2024 г., а часовете предстои да бъдат уточнени.

На финалите от УЕФА вече се класираха Сърбия, Испания, Швейцария, Дания, Германия, Германия, Хърватска, Англия, Франция и Белгия.

