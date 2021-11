Руски бомбардировач пак разтревожи кралските ВВС

Британските изтребители бяха вдигнати в петък, за да ескортират руски стратегически бомбардировач Ту-160. Това съобщиха от британските военновъздушни сили.

"Изтребителите бяха поставени във висока бойна готовност. Те излетяха от Лосимут (Шотландия) и Конингсби (Линкълншир). Тези действия бяха в отговор на приближаването на руския Ту-160 до границите на въздушното пространство на Обединеното кралство и се координира с няколко съюзници от НАТО", съобщиха британските военновъздушни сили в "Туитър".

