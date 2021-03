Nike съди рапъра Лил Нас Екс заради "сатанистки" маратонки (СНИМКИ)

Производителят на спортни стоки Nike заведе дело срещу базирана в Ню Йорк компания заради "сатанинските" маратонки, съдържащи капка човешка кръв, създадени в сътрудничество с рапъра Lil Nas X, съобщават Ройтерс и Франс прес, цитирани от БТА.

"Satan Shoes" бяха пуснати за продан от компанията Ем Ес Си Ейч Еф (MSCHF), специализирана в онлайн разпространение на продукти от лимитирани серии на определена дата. Маратонките са плод на сътрудничеството между фирмата и Lil Nas X, прочул се с хита си "Old Town Road".

За основа на "сатанинските" обувки е послужил моделът на Nike "Еър макс 97", към който са добавени някои отличителни знаци с препратки към дявола, сред които пентаграм (обърната петолъчна звезда), считан за сатанински символ. В подметката на всяка маратонка има по една капка човешка кръв.

Компания заведе делото в съд в Бруклин в понеделник - в деня на продажбата на лимитирания модел, от който бяха пуснати 666 чифта, число, също свързвано с дявола.

От иска на Nike става ясно, че маратонките са произведени без съгласието или разрешението на компанията, която по никакъв начин не е свързана с този проект.

Тя иска спиране на доставката на маратонките, които бяха продадени в понеделник на цена от 1018 долара за чифт. Компанията също така претендира за обезщетения и лихви, без да посочва сума.

Представители на рапъра Lil Nas X, който не е ответник по делото, и компания Ем Ес Си Ейч Еф (MSCHF) не са отговорили на молбите за коментар. Единственото, което рапърът публикува, бе шеговито клипче, че след края на делото, ще му се наложи да стигне до просия.

В петък 21-годишният изпълнител пусна скандално видео към новото си парче "Montero (Call Me By Your Name)", в което танцува в скута на дявола, отбелязва Ройтерс.