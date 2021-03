Мъж яде само картофи цяла година и... (СНИМКИ)

Сигурно сте чували едни и същи съвети за диети и режими през годините. Ако искате да отслабнете, трябва да намалите консумацията на въглехидрати, особено на скорбялата, съдържаща се в тестени изделия, ориз и картофи. Но знаете ли, че можете да отслабнете като ядете само нишестени въглехидрати? Представете си, че ядете само картофи за една седмица. А сега си представете, че ядете само това в продължение на година.

В началото на 2016 г. теглото на Андрю Тейлър , който е на 36 години, надхвърля 330 паунда (около 150 кг). За да отслабне, той решава да приложи една радикална идея - през цялата година да не яде нищо друго освен картофи. Стратегията му изненадващо проработва. През 2016 г. Андрю, който яде по един картоф дневно, губи зашеметяващите 100 паунда (около 45 кг). Но какво вдъхновява австралиеца за толкова странен гастрономически експеримент?

На уебсайта си SpudFit.com Тейлър твърди, че повечето хора не приемат диетата му и го смятат за някой клоун, който просто прави нещо лудо и нездравословно, за да получи съмнителна мимолетна слава. Но, според него, това мнение е много далеч от истината.

Тейлър е бил каяк-маратонец, докато здравето му не се влошава. За да се отърве от наднорменото тегло, той се консултира с лекар за отслабването чрез картофена диета и изненадващо му дава зелена светлина. Трябва да се отбележи, че такава диета, като правило, предизвиква големи съмнения сред специалистите.

Аргументи за и против

Един от най-важните аргументи срещу картофената диета е че те не съдържат достатъчно протеини, а това води до факта, че по време на загуба на тегло човек неизбежно ще губи мускулна маса. Други експерти твърдят, че логиката на диетата на Тейлър е подвеждаща. Вие ще отслабнете с почти всяка диета, ако консумирате по-малко калории, отколкото изгаряте. Ето защо някои хора намаляват теглото си, дори докато ядат по една пица дневно. Те просто ядат по-малко.

Но има специалисти, които одобряват диетата на Тейлър. Казват, че картофите са добра храна, защото са богати на въглехидрати, фибри, нискокалорични са, съдържат редица витамини и други полезни елементи.

Самият Тейлър настоява, че именно картофената диета го прави по-здрав.

"Здравето ми продължава да се подобрява. Имах висок холестерол, но сега е нисък, кръвното ми налягане е спаднало, както и нивото на кръвната захар. Експертите смятат, че този ефект е по-скоро резултат от загубата на тегло, а не заради картофите. След като сваля доста килограми, Андрю продължава да споделя опита си в интернет.

Тейлър категорично не съветва посетителите на сайта си да следват примера му сляпо. Той признава, че всяка диета е чисто индивидуална, така че такива експерименти са неприемливи без специален преглед и консултация с лекари.

