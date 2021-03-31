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Голмайстори и резултати от днешните квалификации за Мондиал 2022 в Катар

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Голмайстори и резултати от днешните квалификации за Мондиал 2022 в Катар

Белгия и Нидерландия развинтиха своите противници, отбелязвайки цели 15 попадения в двете срещи

Голмайстори и резултати от днешните квалификации за Мондиал 2022 в Катар
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов

Приключи поредната порция световни квалификации в зона Европа. Белгия и Нидерландия развинтиха своите противници, отбелязвайки цели 15 попадения в двете срещи.

🚨 #WCQ 𝐑𝐄𝐒𝐔𝐋𝐓𝐒 🚨 Who impressed?

Публикувахте от UEFA EURO 2020 в Вторник, 30 март 2021 г.

Голмайстори и резултати от всички срещи:

Група А
Азербайджан - Сърбия 1:2
0:1 Александър Митрович 16'
1:1 Емин Махмудов (д.) 53'
1:2 Александър Митрович 81'

Люксембург - Португалия 1:3
1:0 Херсон Родригес 31'
1:1 Диого Жота 45+2'
1:2 Кристиано Роналдо 51'
1:3 Жоао Палиня 80'

Група Е
Белгия - Беларус 8:0
1:0 Миши Батшуай 14'
2:0 Ханс Ванакен 17'
3:0 Леандро Тросард 38'
4:0 Жереми Доку 42'
5:0 Денис Прат 49'
6:0 Кристиан Бентеке 70'
7:0 Леандро Тросард 76'
8:0 Ханс Ванакен 89'

Уелс - Чехия 1:0
1:0 Даниел Джеймс 82'

Група G
Гибралтар - Нидерландия 0:7
0:1 Стивън Бергюс 42'
0:2 Люк де Йонг 55'
0:3 Мемфис Депай 61'
0:4 Жоржиньо Вайналдум 62'
0:5 Дониел Мален 64'
0:6 Дони ван де Беек 85'
0:7 Мемфис Депай 89'

Черна гора - Норвегия 0:1
0:1 Александър Сьорлот 35'

Турция - Латвия 3:3
1:0 Кенан Караман 2'
2:0 Хакан Чалханоолу 34'
2:1 Робертс Савалниекс 36'
3:1 Бурак Йълмаз (д.) 52'
3:2 Робертс Улдрикис 58'
3:3 Давид Икауниекс 80'

Група Н

Кипър - Словения 1:0
1:0 Йоанис Питас 42'

Хърватия - Малта 3:0
1:0 Иван Перишич 62'
2:0 Лука Модрич (д.) 76'
3:0 Йосип Брекало 90'

Словакия - Русия 2:1
1:0 Милан Шкриниар 38'
1:1 Марио Фернандес 72'
2:1 Роберт Мак 74'

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Оценка 3.7 от 9 гласа.

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Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови

  • 1 Всички играят

    7 4 Отговор
    Футбол, накрая Германия играе финал. Deutschland Uber alles!

    00:22 31.03.2021

  • 2 ФънФън

    4 7 Отговор
    хаха ушанките глътнали вода ......

    Коментиран от #3, #5

    01:04 31.03.2021

  • 3 ЧЕПА

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "ФънФън":

    Ти първо виж твоят двор . Че направо сме за резил . Едва ли имаме по слаб отбор за последните 30/40 години

    Коментиран от #4

    06:21 31.03.2021

  • 4 Ушко

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "ЧЕПА":

    Така е, докато Бат Венци Мерудията дава акъл за всичко, тъй ще е.

    10:31 31.03.2021

  • 5 Татко ти

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "ФънФън":

    А ние направо засмукахме тинята от дъното.

    11:53 31.03.2021

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