Съдия колабира по време на баскетболен мач (ВИДЕО)

Съдия от колежанското първенство по баскетбол на САЩ колабира по време на мача между университетските отбори на Гонзага и Южна Калифорния.

Само четири минути след началото на двубоя реферът Бърт Смит се срина на терена, а намиращите си в близост треньори, играчи и медицински лица се впуснаха да му помагат.

Смит беше близо до пейката на Гонзага, когато падна директно назад по гръб. Бързо беше доставена носилка, а след получената лекарска помощ реферът се разположи върху нея, скръстил ръце пред гърдите си.

The scene before referee Bert Smith collapsed is so scary as he stumbles around the possession before. Hope he will be okay! #MarchMadness pic.twitter.com/GirPpX37J3