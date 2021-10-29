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Бойко Борисов: И на мене ми се иска да играя контрола с ПСЖ, за да се надбягвам с Мбапето

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Бойко Борисов: И на мене ми се иска да играя контрола с ПСЖ, за да се надбягвам с Мбапето

  • килиан мбапе-
  • бойко борисов-
  • псж-
  • румен радев-
  • витоша бистрица

Бившият премиер направи поредно култово сравнение в един от своите публични конфликти с президента Румен Радев

Бойко Борисов: И на мене ми се иска да играя контрола с ПСЖ, за да се надбягвам с Мбапето - 1
Снимка: БГНЕС
Десислав Янкулов Десислав Янкулов

Бившият премиер на България Бойко Борисов направи поредно култово изказване пред медиите днес, докато коментираше предложенията на ГЕРБ към служебното правителство за цените на тока.

И на мен ми се играе контрола с ПСЖ, да се надбягвам с Мбапето. Е, той ще ме надбяга, но само факта, че ще тича до мен, го издига на друго ниво“, каза лидерът на най-голямата партия у нас, цитиран от Евроком.

Припомняме, че Борисов до неотдавна играеше футбол на професионално ниво с екипа на Витоша Бистрица, а интересът му към великата игра е пословичен.

Междувременно войната през медиите между Бойко Борисов и Румен Радев продължава с пълна сила в навечерието на изборите за ново Народно събрание и нов президент.


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    0

Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови

  • 1 Хаха

    57 2 Отговор
    къде си бееее филмар

    Коментиран от #32, #46

    16:03 29.10.2021

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Последния Софиянец

    79 5 Отговор
    Ела на двубой с Асен Василев бе мишко гербава?!

    Коментиран от #36

    16:03 29.10.2021

  • 4 SH BG

    72 2 Отговор
    Трътлестия трудноподвижен инвалидизиран тулуп не разбира колко е жалък, а не смешен с простотиите които ръси...!!! БОКо е ПОЗОР - ВЕДНАГА В ЗАТВОР...!!! Дааа...!!!

    16:04 29.10.2021

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Наглецо

    54 2 Отговор
    Тиквата да бъде съден за расизъм.Веднага !Каскета да се самосезира.

    16:05 29.10.2021


  • 7 Фандупкова

    49 1 Отговор
    Аз обявих Бойко Борисов за футболист на годината!Къв е тоя Мбапе

    16:05 29.10.2021

  • 8 JEFF

    56 2 Отговор
    Наближава Хелуин , да изчегъртаме тиквите !

    16:06 29.10.2021

  • 9 Прост човек

    30 2 Отговор
    Слаба държава. Таралеж да говори.

    16:06 29.10.2021

  • 10 Харесвам 🎃, само сготвени

    42 2 Отговор
    Хахаха... Представям си утре, това шкембе как ще бъде отразено от френските карикатуристи. Надявам се, да предизвика интерес и у френските разследващи журналисти, които да натиснат техните депутати да ревизират политиката си към тази корумпирана свиня.

    Коментиран от #31

    16:07 29.10.2021

  • 11 болтотбанкя

    35 2 Отговор
    Е няма такава държава!Някакъв умсвен и хормонален сбърканяк от Банкя да заяви на всички българи,че той е прост и другите са прости и затова се разбирали!Да ви е честит простака бегач!Юсеин Болт Банкенски!

    16:08 29.10.2021

  • 12 Българка

    37 3 Отговор
    Този психопат съвсем изтрещЕ! Явно в страха си, че наближава Видов ден, от злоба и безсилие, че властта му се изплъзва и ще трябва да отговаря за многобройните си престъпления, съвсем се е отлепил от земята и реалната действителност Борисов, конфискация, съд, затвор!

    Коментиран от #17

    16:12 29.10.2021

  • 13 ВЕЛИК,...ВЕЛИИИК,...ВЕЛИИИИИИК !!!

    5 33 Отговор
    БАЦЕ Е...ВРЪО !!!!!!!! АААААХАХАХАААА....АВЕ... КЪДЕ Е...БАЦЕ,...КЪДЕ Е ОНЯ МУХЪЛ ,... МУНЧО ПРЕСТЪПНИКА ?!???.... ААААХАХААА...... РЕСПЕКТ, БАЦЕ !!!

    Коментиран от #20

    16:12 29.10.2021

  • 14 Иван Грозни

    23 3 Отговор
    Бе Тиквуний как хем те изпреварва и в същото време тича до тебе? Тоя чиляк требе да се лекова. Предлагам учителят Боко да отиде при лечителя бай Ставри иначе го виждам инвалид след инсулт.

    16:14 29.10.2021

  • 15 Реалист

    36 3 Отговор
    Не мога да повярвам,че това нещо ни е било премиер 12г.Няма такъв простак . . .

    Коментиран от #22

    16:15 29.10.2021

  • 16 Пешо от блока

    29 2 Отговор
    Тоя на каква химия е? Трябва да е нещо ново и скъпо, само той го взима в България явно.

    16:15 29.10.2021

  • 17 Здрастииии Стефчо

    4 22 Отговор

    До коментар #12 от "Българка":

    Не разбрах колко процента имат..."Педалските Сватби" на РАДКА ДЛИБОКАТА, РИСТЮ БОЙКИКЕВ ПЕДЕРАСА, ВИБРАТОРА И КОМПАНИЯ?!?

    Коментиран от #30

    16:15 29.10.2021

  • 18 Кака Мара

    26 3 Отговор
    Аз пък искам да го видя на 100м с Юсеин Болт мхм . А сменете на човека хапчетата, че тези вече не му помагат на шизофренията

    16:16 29.10.2021

  • 19 пожелание

    17 3 Отговор
    Отивай да тренираш , 4е Бай Ставри ще те настигне в затвора !!

    Коментиран от #51

    16:17 29.10.2021

  • 20 Мунчо

    16 3 Отговор

    До коментар #13 от "ВЕЛИК,...ВЕЛИИИК,...ВЕЛИИИИИИК !!!":

    престъпника всички ще ви оправи до един, по добре замини за няколко години за Турция, Гърция да не го отнесеш и ти покрай тиквата

    Коментиран от #26

    16:17 29.10.2021

  • 21 26 ПОРЕДНИ ИЗБОРНИ ПОБЕДИ

    3 26 Отговор
    3 УСПЕШНИ МАНДАТА И БОЙКО БОРИСОВ СРЕД СВЕТОВНИЯТ ЕЛИТ!!! ФАКТ!!!! .... . .......... А .. МУНЧО - КЛЕТВОПРЕСТЪПНИКА И...КИКИ ЛЪЖЕЦА,......КОГА?!?!?????? ✊😂.......... НЕ ,ВИ ЧУХ ДОБРЕ,......КОГА?????✊😂🇸🇮🇻🇳

    16:19 29.10.2021

  • 22 Пълен

    18 2 Отговор

    До коментар #15 от "Реалист":

    селтак човек, неграмотко с филията с мас

    16:19 29.10.2021

  • 23 истина е

    22 2 Отговор
    Ти си абсолютен срам за вси4ки българи по света !!! Бай Ганьо е като аматьор пред теб !!

    16:19 29.10.2021

  • 24 Gucci x Balenciaga : Une collaboration

    9 2 Отговор
    Аз пък искам снимка с Лионел Меси дал бог шанса някой ден / ПСЖ/.Мбапето ми е хипер отвратителен ,не намерих смисъл в думите на Бойко Борисов и какво общо има политиката и играта на един човек израснал в долните гета на Франция ?

    16:20 29.10.2021

  • 25 ЕВАЛА БАЦО

    6 9 Отговор
    ДРУГИТЕ ГИ НАДБЯГВАШ ЯКО...САМО МБАПЕТО ТИ ОСТАНА

    Коментиран от #28

    16:22 29.10.2021

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Тренер

    17 2 Отговор
    Баце си е прав.Той има повече пари от всички футболисти на ПСЖ взети заедно.

    16:23 29.10.2021

  • 28 Последния Софиянец

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "ЕВАЛА БАЦО":

    Мбапето го гонинатопорчен.ха ха ха ха

    16:24 29.10.2021

  • 29 Тиква

    10 1 Отговор
    За контрола и за постоянно ще играеш при бай Ставри. Скоро ще дойде и този ден.

    16:27 29.10.2021

  • 30 Харесвам 🎃, само сготвени

    14 1 Отговор

    До коментар #17 от "Здрастииии Стефчо":

    Ще разбереш на 15 ноември сутринта.

    16:28 29.10.2021

  • 31 Gucci x Balenciaga : Une collaboration

    11 1 Отговор

    До коментар #10 от "Харесвам 🎃, само сготвени":

    Ако тази му глупост се отрази тук ще се смеят хората със задните си части.Сигурно ще направят някой скеч комиците.Няма ли кой да върже Бойко ???

    Коментиран от #35

    16:29 29.10.2021

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Лост

    9 1 Отговор
    По добре с Анди Руис да се срещнеш, че сте в една категория. После да не казваш-Ти мене уважаваш ли ме?

    16:32 29.10.2021

  • 34 Гласове от зайчарника в Банкя

    9 1 Отговор
    Който е тичал до Бацо е белязан за цял живот, мдаааам!

    16:36 29.10.2021

  • 35 Харесвам 🎃, само сготвени

    8 1 Отговор

    До коментар #31 от "Gucci x Balenciaga : Une collaboration":

    Във Франция ли си? (Като знам какви шовинисти са французите и колко са докачливи, не вярвам да му се размине.)

    Коментиран от #41

    16:39 29.10.2021

  • 36 Светослав

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Мишока си ти!! Криеш се по храстите, припикаваш дръвчета та, неспазваш правилата за движение, все ляво държиш, как да си играем с такива от третия пол!!

    16:49 29.10.2021

  • 37 ГОРСКИ

    9 1 Отговор
    Поредното култово или поредното глупаво изказване , той до сега не казал една умна приказка все някакви глупости!!!!!!!

    16:59 29.10.2021

  • 38 Тома

    11 1 Отговор
    Въх мари майко.Този щял да се надбягва.Казва се торба с лай...

    17:11 29.10.2021

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Gucci x Balenciaga : Une collaboration

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Харесвам 🎃, само сготвени":

    Тук съм не съм ходила на мач до сега никога заради Меси се мотивирах ,мсля да го сторя.В Марсилия са най опасните по гелеми фенове на футбол не съм виждала .

    17:15 29.10.2021

  • 42 НЯКОЙ

    10 2 Отговор
    Много гальовна, почти любовна статия за един омразен, самозабравил се индивид, който смука кръвта на народа 12 години! Спомням си изказването на португалска евродепутатка за ГЕРБ: "Спрете парите за хайвера на тези вампири!"

    Коментиран от #50

    17:34 29.10.2021

  • 43 Ицо

    10 1 Отговор
    Малеее тоя пак счупи тъпомерс

    17:37 29.10.2021

  • 44 ГЛАВАНАК БАНКЯНСКИ

    6 2 Отговор
    Буци, страх те тресе, много страх. Не се плаши толкова. Нали си "умен", цял пожарникар, измислен генерал, бабаит, безстрашен юначага, бива ли така да се страхуваш? Колко пъти ни казваш, че само и единствено ти можеш да се справиш с всякакво положение? Мъжкар си, иди на този дебат, пък каквото сабя покаже. Може пък да излезеш победител и да ни натриеш носовете, които те мразиме от цялото си сърце. Ти си на ход, Буци.

    Коментиран от #48

    18:50 29.10.2021

  • 45 Simo

    6 2 Отговор
    Буци не знам какво ти се иска да играеш но щеш не щеш ще играеш дамата с камелиите в централния затвор и ще се надбягваш там с плъховете

    19:16 29.10.2021

  • 46 Бойко идвай

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    БОРИСОВ Е ЛИДЕР БОРИСОВ Е ДЕМОКРАТ БОРИСОВ Е ЕВРОПЕЕЦ

    19:21 29.10.2021

  • 47 Влади

    5 2 Отговор
    Буцо като чуе буквичката Р направо полудява , ей това Р много го изнервя , примерно Р като Радев или Р като Рашков или Р като Решетки

    Коментиран от #49

    19:21 29.10.2021

  • 48 Герб Победа

    2 5 Отговор

    До коментар #44 от "ГЛАВАНАК БАНКЯНСКИ":

    А Радев защо отказва дебат с останалите кандидат президенти Асенча Е Никой Никой Борисов е Лидер Асенча върви при Спецът там ти е мястото

    19:23 29.10.2021

  • 49 Герб Победа

    2 3 Отговор

    До коментар #47 от "Влади":

    КРАШКОВ ОТЯВЛЕН КОМУНЯГА ОТ 70 ГОД Номенклатурчик Дърт Лустрация Незаконно забогатял Янаки дърт дърт комундел от Бкп Награден от Радев Лустрация за всички от Бкп За всички от Дс За всички Мутри комунистически

    19:26 29.10.2021

  • 50 Герб Победа

    2 5 Отговор

    До коментар #42 от "НЯКОЙ":

    ЛЪЖЦИ СТЕ РАДЕВИСТИ А ОНАЗИ ДРЪНКАШЕ ГАДНИ ЛЪЖИ ЗА БЪЛГАРИЯ ДОВЕДЕНА ОТ СТАНИШЕВАТА БИВША ЛЮБОВНИЦА ТЕЗИ ЛИ ХАРЕСВАТЕ РАДЕВИ СЛУГИ НЕВЕЖИ ЗАТОВА ЩЕ БЪДЕТЕ В БЛАТОТО ОЩЕ МНОГО МНОГО ВРЕМЕ РАДЕ РАЗЧИТА НА ТАКИВА НЕВЕЖИ КАТО ВАС

    19:29 29.10.2021


  • 51 Герб Победа

    2 5 Отговор

    До коментар #19 от "пожелание":

    КРАШКОВ ОТЯВЛЕН КОМУНЯГА ОТ 70 ГОД Номенклатурчик Дърт Лустрация Незаконно забогатял Янаки дърт дърт комундел от Бкп Награден от Радев Лустрация за всички от Бкп За всички от Дс За всички Мутри комунистически

    19:31 29.10.2021

  • 52 Герб Победа

    1 4 Отговор
    КРАШКОВ ОТЯВЛЕН КОМУНЯГА ОТ 70 ГОД Номенклатурчик Дърт Лустрация Незаконно забогатял Янаки дърт дърт комундел от Бкп Награден от Радев Лустрация за всички от Бкп За всички от Дс За всички Мутри комунистически

    19:31 29.10.2021

  • 53 Влади

    4 1 Отговор
    Бойко Борисов ОТЯВЛЕН КОМУНЯГА ОТ 70 ГОД Номенклатурчик Дърт Лустрация Незаконно забогатял комундел от Бкп Награден от Ахмед Доган с чин Генерал Лустрация за всички от Бкп За всички от Дс За всички Мутри комунистически

    19:39 29.10.2021

  • 54 ФИНЦИ

    5 1 Отговор
    ПЪЛЕН ПРОФАН ИЗЛАГАЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ СВЕТА СЕ СМЕЕЕ КАК МУТРА КУХА УПРАВЛЯВА ЦЯЛ НАРОД

    21:27 29.10.2021

  • 55 ivo

    6 1 Отговор
    Централния затвор има добър отбор чакат да ги подсилиш.

    21:52 29.10.2021

  • 56 Ще играеш

    1 1 Отговор
    в затвора,където е мястото на гангстерите и бандюгите от ТВОЕТО НИВО.четете в сайта Бивол-ХРОНОЛОГИЯ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА БОРИСОВ.Там може да си хонорис Карлеоне и да им водиш лекции.

    04:53 30.10.2021

  • 57 Поли Дъ Кмета

    0 0 Отговор
    Само от мен никога не е избягал, чак менискусите му късам като го подпукам.

    13:28 30.10.2021

  • 58 Ъ голям

    0 0 Отговор
    Брутален ПРОСТАК ! Нарцис и самовлюбен бай Ганьо от Банкя !

    20:24 30.10.2021

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