Бойко Борисов: И на мене ми се иска да играя контрола с ПСЖ, за да се надбягвам с Мбапето

Бившият премиер на България Бойко Борисов направи поредно култово изказване пред медиите днес, докато коментираше предложенията на ГЕРБ към служебното правителство за цените на тока.
„И на мен ми се играе контрола с ПСЖ, да се надбягвам с Мбапето. Е, той ще ме надбяга, но само факта, че ще тича до мен, го издига на друго ниво“, каза лидерът на най-голямата партия у нас, цитиран от Евроком.
Припомняме, че Борисов до неотдавна играеше футбол на професионално ниво с екипа на Витоша Бистрица, а интересът му към великата игра е пословичен.
Междувременно войната през медиите между Бойко Борисов и Румен Радев продължава с пълна сила в навечерието на изборите за ново Народно събрание и нов президент.
Уважаеми читателю,
14 ноември 2021 г. ще е уникален ден, когато ти ще гласуваш едновременно за конкретен човек (мажоритарен избор на президент) и за списък от хора (подбрани от и верни на задкулисието нови депутати).
Усещаш ли разликата?
Коментари
1 Хаха
Коментиран от #32, #46
16:03 29.10.2021
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Последния Софиянец
Коментиран от #36
16:03 29.10.2021
4 SH BG
16:04 29.10.2021
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Наглецо
16:05 29.10.2021
7 Фандупкова
16:05 29.10.2021
8 JEFF
16:06 29.10.2021
9 Прост човек
16:06 29.10.2021
10 Харесвам 🎃, само сготвени
Коментиран от #31
16:07 29.10.2021
11 болтотбанкя
16:08 29.10.2021
12 Българка
Коментиран от #17
16:12 29.10.2021
13 ВЕЛИК,...ВЕЛИИИК,...ВЕЛИИИИИИК !!!
Коментиран от #20
16:12 29.10.2021
14 Иван Грозни
16:14 29.10.2021
15 Реалист
Коментиран от #22
16:15 29.10.2021
16 Пешо от блока
16:15 29.10.2021
17 Здрастииии Стефчо
До коментар #12 от "Българка":Не разбрах колко процента имат..."Педалските Сватби" на РАДКА ДЛИБОКАТА, РИСТЮ БОЙКИКЕВ ПЕДЕРАСА, ВИБРАТОРА И КОМПАНИЯ?!?
Коментиран от #30
16:15 29.10.2021
18 Кака Мара
16:16 29.10.2021
19 пожелание
Коментиран от #51
16:17 29.10.2021
20 Мунчо
До коментар #13 от "ВЕЛИК,...ВЕЛИИИК,...ВЕЛИИИИИИК !!!":престъпника всички ще ви оправи до един, по добре замини за няколко години за Турция, Гърция да не го отнесеш и ти покрай тиквата
Коментиран от #26
16:17 29.10.2021
21 26 ПОРЕДНИ ИЗБОРНИ ПОБЕДИ
16:19 29.10.2021
22 Пълен
До коментар #15 от "Реалист":селтак човек, неграмотко с филията с мас
16:19 29.10.2021
23 истина е
16:19 29.10.2021
24 Gucci x Balenciaga : Une collaboration
16:20 29.10.2021
25 ЕВАЛА БАЦО
Коментиран от #28
16:22 29.10.2021
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Тренер
16:23 29.10.2021
28 Последния Софиянец
До коментар #25 от "ЕВАЛА БАЦО":Мбапето го гонинатопорчен.ха ха ха ха
16:24 29.10.2021
29 Тиква
16:27 29.10.2021
30 Харесвам 🎃, само сготвени
До коментар #17 от "Здрастииии Стефчо":Ще разбереш на 15 ноември сутринта.
16:28 29.10.2021
31 Gucci x Balenciaga : Une collaboration
До коментар #10 от "Харесвам 🎃, само сготвени":Ако тази му глупост се отрази тук ще се смеят хората със задните си части.Сигурно ще направят някой скеч комиците.Няма ли кой да върже Бойко ???
Коментиран от #35
16:29 29.10.2021
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Лост
16:32 29.10.2021
34 Гласове от зайчарника в Банкя
16:36 29.10.2021
35 Харесвам 🎃, само сготвени
До коментар #31 от "Gucci x Balenciaga : Une collaboration":Във Франция ли си? (Като знам какви шовинисти са французите и колко са докачливи, не вярвам да му се размине.)
Коментиран от #41
16:39 29.10.2021
36 Светослав
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Мишока си ти!! Криеш се по храстите, припикаваш дръвчета та, неспазваш правилата за движение, все ляво държиш, как да си играем с такива от третия пол!!
16:49 29.10.2021
37 ГОРСКИ
16:59 29.10.2021
38 Тома
17:11 29.10.2021
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Gucci x Balenciaga : Une collaboration
До коментар #35 от "Харесвам 🎃, само сготвени":Тук съм не съм ходила на мач до сега никога заради Меси се мотивирах ,мсля да го сторя.В Марсилия са най опасните по гелеми фенове на футбол не съм виждала .
17:15 29.10.2021
42 НЯКОЙ
Коментиран от #50
17:34 29.10.2021
43 Ицо
17:37 29.10.2021
44 ГЛАВАНАК БАНКЯНСКИ
Коментиран от #48
18:50 29.10.2021
45 Simo
19:16 29.10.2021
46 Бойко идвай
До коментар #1 от "Хаха":БОРИСОВ Е ЛИДЕР БОРИСОВ Е ДЕМОКРАТ БОРИСОВ Е ЕВРОПЕЕЦ
19:21 29.10.2021
47 Влади
Коментиран от #49
19:21 29.10.2021
48 Герб Победа
До коментар #44 от "ГЛАВАНАК БАНКЯНСКИ":А Радев защо отказва дебат с останалите кандидат президенти Асенча Е Никой Никой Борисов е Лидер Асенча върви при Спецът там ти е мястото
19:23 29.10.2021
49 Герб Победа
До коментар #47 от "Влади":КРАШКОВ ОТЯВЛЕН КОМУНЯГА ОТ 70 ГОД Номенклатурчик Дърт Лустрация Незаконно забогатял Янаки дърт дърт комундел от Бкп Награден от Радев Лустрация за всички от Бкп За всички от Дс За всички Мутри комунистически
19:26 29.10.2021
50 Герб Победа
До коментар #42 от "НЯКОЙ":ЛЪЖЦИ СТЕ РАДЕВИСТИ А ОНАЗИ ДРЪНКАШЕ ГАДНИ ЛЪЖИ ЗА БЪЛГАРИЯ ДОВЕДЕНА ОТ СТАНИШЕВАТА БИВША ЛЮБОВНИЦА ТЕЗИ ЛИ ХАРЕСВАТЕ РАДЕВИ СЛУГИ НЕВЕЖИ ЗАТОВА ЩЕ БЪДЕТЕ В БЛАТОТО ОЩЕ МНОГО МНОГО ВРЕМЕ РАДЕ РАЗЧИТА НА ТАКИВА НЕВЕЖИ КАТО ВАС
19:29 29.10.2021
51 Герб Победа
До коментар #19 от "пожелание":КРАШКОВ ОТЯВЛЕН КОМУНЯГА ОТ 70 ГОД Номенклатурчик Дърт Лустрация Незаконно забогатял Янаки дърт дърт комундел от Бкп Награден от Радев Лустрация за всички от Бкп За всички от Дс За всички Мутри комунистически
19:31 29.10.2021
52 Герб Победа
19:31 29.10.2021
53 Влади
19:39 29.10.2021
54 ФИНЦИ
21:27 29.10.2021
55 ivo
21:52 29.10.2021
56 Ще играеш
04:53 30.10.2021
57 Поли Дъ Кмета
13:28 30.10.2021
58 Ъ голям
20:24 30.10.2021