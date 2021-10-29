Бойко Борисов: И на мене ми се иска да играя контрола с ПСЖ, за да се надбягвам с Мбапето

Бившият премиер на България Бойко Борисов направи поредно култово изказване пред медиите днес, докато коментираше предложенията на ГЕРБ към служебното правителство за цените на тока.

„И на мен ми се играе контрола с ПСЖ, да се надбягвам с Мбапето. Е, той ще ме надбяга, но само факта, че ще тича до мен, го издига на друго ниво“, каза лидерът на най-голямата партия у нас, цитиран от Евроком.

Припомняме, че Борисов до неотдавна играеше футбол на професионално ниво с екипа на Витоша Бистрица, а интересът му към великата игра е пословичен.

Междувременно войната през медиите между Бойко Борисов и Румен Радев продължава с пълна сила в навечерието на изборите за ново Народно събрание и нов президент.







