Барсa иска да вземе Стърлинг под наем

Барселона ще направи опит да привлече Рахийм Стърлинг от Манчестър Сити през януари. Каталунците ще предложат да го вземат под наем до лятото с клауза за закупуване. От доста време се говори за интерес от страна на испанския гранд към английския национал. Една от основните причини за това, е че Стърлинг все по-рядко попада в плановете на Пеп Гуардиола.

Новият треньор на Барса Чави има желание той да бъде прилечен, но клубът едва ли може да си позволи големи трансфери през зимата на фона на финансовото си състояние. Манчестър Сити няма желание да преотстъпва играча, но испанците се надяват, че включването на клаузата за закупуване да ги убеди.

Raheem Sterling lined up for Barcelona loan move ahead of permanent summer switch https://t.co/rld2LdDxXR pic.twitter.com/fFpvilNKEG