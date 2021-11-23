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Спортът по ТВ днес, 25 ноември

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Спортът по ТВ днес, 25 ноември

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Ето какво може да гледаме в четвъртък

Спортът по ТВ днес, 25 ноември - 1
Снимка: fakti.bg
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

12.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2

13.00 Кърлинг: Европейско първенство в Лилехамер, групова фаза, мъже Евроспорт 1

16.30 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, първи кръг Евроспорт 1

17.00 Тенис, Купа Дейвис: Хърватия – Австралия Диема спорт 3

17.00 Тенис, Купа Дейвис: Франция – Чехия Нова спорт

18.30 Хокей на лед, „Ак Барс“ – СКА Диема спорт 2

19.00 Баскетбол, Евролига: ЦСКА (Москва) - „Байерн“ МАХ Спорт 3

19.45 Футбол, „Цървена звезда“ – „Лудогорец“ Би Ти Ви Екшън

19.45 Футбол, „Локомотив“ (М) – „Лацио“ МАХ Спорт 2

19.45 Футбол, „Галатасарай“ – „Марсилия“ МАХ Спорт 4

19.45 Футбол, „Мура“ – „Тотнъм“ Ринг

19.45 Баскетбол, Евролига: „Фенербахче“ – „Анадолу Ефес“ МАХ Спорт 1

21.00 Баскетбол, Сърбия – Латвия Диема спорт

21.00 Кърлинг: Европейско първенство в Лилехамер, полуфинал, жени Евроспорт 2

21.30 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, първи кръг Евроспорт 1

21.45 Баскетбол, Хърватия – Естония Диема спорт 2

22.00 Футбол, „Бодо Глимт“ – ЦСКА МАХ Спорт 3

22.00 Футбол, „Рома“ – „Зоря“ МАХ Спорт 4

22.00 Футбол, „Монако“ – „Реал Сосиедад“ Би Ти Ви Екшън

22.00 Футбол, „Олимпиакос“ – „Фенербахче“ Ринг

22.30 НФЛ, „Далас“ – „Лас Вегас“ МАХ Спорт 1

02.30 НФЛ, „Ню Орлиънс“ – „Бъфало“ МАХ Спорт 1

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