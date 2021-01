Продуцент на „Бийтълс” почина в затвора

Легендарният американски продуцент Фил Спектър , чийто стил „Стена от звука“ революционизира на записите на рок музиката в началото на 60-те години, е починал на 81-годишна възраст, съобщи „Гардиън“.

Продуцентът с иновативни методи, който стои зад успешни албуми като "Let It Be" на The Beatles, излежаваше присъда в калифорнийски затвор за убийството на актрисата Лара Кларксън през 2003 година, уточняват от АФП.

Спектър е бил диагностициран с COVID-19 преди четири седмици и е бил прехвърлен от затворническата си килия, където е излежавал 19-годишна присъда, в болница, предаде Ройтерс.

Смъртта на Спектър е потвърдена от щатските затворнически власти в Калифорния: „Затворникът Филип Спектър беше обявен за починал от естествена смърт в 18:35 ч. в събота, 16 януари 2021 г., във външна болница. Официалната му причина за смъртта му ще бъде определена допълнително".

Според TMZ затворникът е починал от усложнения, свързани с COVID-19, след като е бил приет в болница. Бил диагностициран преди 4 седмици и е прекарал известно време в болницата, но се е възстановил достатъчно, за да бъде върнат в килията си.

През 2009 г., 69-годишният по това време музикален продуцент, беше осъден на 19 години затвор за убийството на Лана Кларксън, която той бе застрелял в дома си 6 години по-рано.