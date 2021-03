Датски национал вкара невероятен гол и със сигурност му се иска да го повтори и в официален мач (ВИДЕО)

Датският национал Томас Дилейни отбеляза страхотен гол с удар "скорпион". 29-годишният дефанзивен халф на Борусия (Дортмунд) го стори на тренировка на "Червения динамит" и със сигурност му се иска да го повтори и в официален мач. Защо не в сряда вечерта, когато шампионите от Евро'92 гостуват на Австрия в мач от световните квалификации.

По време на тренировката на датчаните Дилейни първо опита обикновен изстрел след подаване отляво, но стражът изби и халфът получи възможност за добавка. Дилейни реши да заложи на оригиналността и резултатът бе повече от впечатляващ.

Дания е лидер в квалификационна Група "F" с 2 победи от 2 мача и голова разлика 10-0, след като в първата си среща надигра като гост Израел с 2:0, а във втората направи на пух и прах Молдова у дома - 8:0.

Oh that's real nice from Denmark's Thomas Delaney 👀pic.twitter.com/e2xGz1bR1i