Бивш футболист на Левски вкара страхотен гол от центъра (ВИДЕО)

Бившият футболист на Левски - Жорди Гомес и настоящ такъв на Омония (Никозия) отбеляза великолепен гол от центъра при равенството 2:2 на тима му при гостуването на Карабах в Азербайджан

Испанецът оформи крайния резултат на мача от Лигата на конференциите в 90-ата минута, а две минути преди това бившият футболист на Черно море Патрик Андраде беше извел напред в резултата Карабах. Омония обаче отпада от турнира, докато Карабах продължава в следващата фаза.

Подобни изпълнения не са нещо ново за Гомес. Преди година в груповата фаза на Лига Европа испанецът вкара гол на ПСВ, който подобен на вчерашния.

