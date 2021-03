Куман не иска Агуеро в Барса, а предпочита свой сънародник от Олимпик Лион

Старши треньорът на Барселона Роналд Куман няма намерение тимът му да привлича нападателя Серхио Агуеро, който в понеделник стана ясно, че след края на сезона ще напусне Манчестър Сити. Доскоро се твърдеше, че „каталунците“ са един от претендентите за аржентинеца, който се намира в близки приятелски взаимоотношения с голямата звезда на испанците - Лионел Меси.

Предполагаше се, че дори привличането на 32-годишния нападател ще бъде един от козовете на Жоан Лапорта в мисията да убеди Меси да остане.

Според каталунския вестник „Sport“ обаче Куман не иска Агуеро, а предпочита нападателя на Олимпик Лион Мемфис Депай, който също може да бъде привлечен през лятото със свободен трансфер. Треньорът е на мнение, че неговият сънародник ще е много по-полезен за схемата на игра на Барселона, имайки предвид неговата универсалност в офанзивен план. Депай освен това е с пет години по-млад, а и няма да има претенции, ако понякога се налага да остава на пейката.

Изданието добавя, че привличането на Депай или Агуеро няма никакво отношение към евентуалния трансфер на голямата цел, която е Ерлинг Халанд от Борусия Дортмунд.

