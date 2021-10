Златан Ибрахимович подкрепи футболиста-гей

Голямата звезда на Милан Златан Ибрахимович изрази подкрепата си към нападателя на австралийския Аделаида Юнайтед Джошуа Кавало. 21-годишният играч стана първият професионален активен футболист, обявил публично хомосексуалната си ориентация.

"Ти си шампион. Футболът е за всички. Моите уважения", написа Златан Ибрахимович в "Туитър".

Преди шведа това сториха бившият му съотборник в Барселона Жерар Пике, френският ас на Атлетико (Мадрид) Антоан Гризман и много други.

